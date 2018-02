Outbrain Academy: la certificazione esclusiva di Outbrain arriva anche in Italia

1 febbraio 2018- 13:51

(Milano, 1 febbraio 2018) - Milano, 1 febbraio 2018 - Outbrain, la piattaforma premium di Discovery leader a livello mondiale, presenta oggi in Italia il suo esclusivo programma di certificazione globale, rivolto ai professionisti del marketing e ai centri media.

Dopo il successo della prima Outbrain Academy, lanciata in Australia nel 2016, il programma è stato successivamente presentato negli Stati Uniti, Singapore, Germania, Uk, Francia, Spagna e Israele, certificando centinaia di professionisti marketing. Outbrain ha lanciato questo programma per formare l’attuale e prossima generazione di specialisti di marketing, fornendo loro tutte le conoscenze necessarie per competere in un ambiente di marketing globale. Il programma è stato progettato per incoraggiare l'utilizzo delle migliori pratiche richieste nell'ambiente digitale e ottimizzare l'uso della piattaforma e delle soluzioni di Discovery di Outbrain.

Il gruppo Havas ha già beneficiato dell'Academy in Francia e la stessa collaborazione oggi si estende anche agli uffici di Havas Media Group in Italia, prestigioso partner di Outbrain e leader nel settore della comunicazione. L’esclusivo programma approda a Milano per fornire ai team del gruppo francese le conoscenze e gli strumenti necessari per raggiungere al meglio i propri KPI con Outbrain. Durante la formazione, i partecipanti scopriranno come incrementare l'engagement e l'awareness con il target selezionato, come ottimizzare le campagne per raggiungere gli obiettivi di performance e come misurare il successo in base ai KPI prefissati. Il team di Havas Media Group Italia sarà il primo ad avere accesso alle ultime funzionalità e strumenti di Outbrain ed entrerà a far parte di un esclusivo gruppo di professionisti.

"Un aspetto fondamentale della nostra missione è di supportare al meglio i professionisti dei centri media con i quali collaboriamo quotidianamente. Per questo motivo, con la nostra certificazione intendiamo fornire gli strumenti, le conoscenze, e le tecniche come un valore aggiunto, per rendere ogni persona di marketing più competitiva ed efficiente", afferma Carmelo Noto, Country Manager di Outbrain Italy. "Outbrain Academy è una certificazione esclusiva che si traduce in un beneficio immediato per i partecipanti e di lungo termine per i loro clienti."

Chi è Outbrain

Outbrain (www.outbrain.com/it) è la più grande piattaforma di Discovery leader a livello mondiale, in grado di raggiungere la propria audience attraverso la distribuzione di contenuti (testuali e video) personalizzati e rilevanti, online e su mobile. Grazie ai dati forniti da Outbrain, gli editori possono analizzare e comprendere le necessità del proprio target di riferimento. Outbrain distribuisce più di 275 miliardi* di raccomandazioni personalizzate ogni mese e raggiunge un miliardo di utenti unici a livello mondiale.

L’espansione di Outbrain, che ha permesso di raggiungere alcune delle maggiori web property mondiali, è il riflesso della rapida crescita e delle innovazioni di successo a sostegno di una nuova era dell’editoria digitale. CNN, ESPN, Time Inc., Le Monde, Fox News, The Guardian, SPH, The Telegraph, New York Post, Sky News, TF1, Condé Nast, Bild, Orange e L’Equipe sono solo alcuni dei principali editori internazionali che utilizzano la piattaforma Outbrain. Inoltre, grazie alla recente acquisizione di Zemanta, i marketer potranno ora accedere a più di 5.000 spazi di pubblicità native attraverso Outbrain Extended Network, così come attraverso il Programmatic.

*Dati interni di Outbrain

Segui @OutrainIT su Twitter: https://twitter.com/OutbrainIT

Contatto stampa: Antonella Bucci (abucci@outbrain.com)