6 marzo 2019- 19:26 Ovum inserisce ZTE tra i vendor leader del 5G Core

- Nel paper, Ovum spiega in che modo gli operatori possono costruire una rete 5GC automatica e agile per migliorare l'efficienza operativa e aumentare le entrate in questa fase di transizione del settore delle telecomunicazioni all'era 5G. Il white paper pone l'accento sulle funzionalità e sulla competitività di ZTE e della sua soluzione Common Core in merito agli standard, alle tecnologie e alle applicazioni commerciali degli standard 5GC.

La soluzione Common Core di ZTE è il primo prodotto 5GC nativo su cloud che fa convergere tecnologie di accesso fissa/2G/3G/4G/5G e supporta le implementazioni NSA (Non-Standalone) e SA (Standalone). Pronta alla commercializzazione, la soluzione Common Core di ZTE consente di ottimizzare l'uso delle risorse riducendo i costi. Grazie all'integrazione di 5GC nativo su cloud, gli operatori potranno monetizzare le numerose opportunità offerte dalle tecnologie Internet of Things e 5G.

ZTE presenterà la versione commerciale della soluzione Common Core nel primo trimestre del 2019, per aiutare gli operatori a implementare rapidamente reti efficaci, agili e convergenti, e metterli in condizione di rispondere ai requisiti diversificati dei settori verticali. La soluzione adotta l'architettura SBA (Service-Based Architecture) con standard 3GPP e la tecnologia CUPS (Control and User Plane Separation) e offre un miglioramento significativo ai tassi di utilizzo delle risorse e all'efficienza O&M (Operation and Maintenance) per contribuire alla riduzione di CAPEX e OPEX.

Ovum sottolinea nel white paper: "Gli operatori devono scegliere un partner che ha non solo solide competenze in materia di networking e software, ma anche un record comprovato nell'implementazione del 5GC." ZTE ha dimostrato la propria capacità di aiutare i clienti nel trasformare le architetture core in preparazione al 5G.

ZTE si impegna a costruire le funzionalità tecnologiche del 5G Core e a determinarne attivamente le applicazioni. Dopo avere testato le tecnologie 5G collaborando con oltre 30 operatori leader in tutto il mondo, ZTE si trova a occupare una posizione privilegiata nella distribuzione commerciale del 5G attraverso prodotti e servizi. Il lancio della soluzione Common Core rappresenta un passo importante di ZTE verso l'industrializzazione del 5G e pone le fondamenta per l'evoluzione e la commercializzazione di questo standard.

Fare clic qui per accedere alla versione completa del white paper: https://ovum.informa.com/resources/product-content/2019/02/21/11/54/zte-accelerates-carriers-migration-to-the-5g-core-network

Informazioni su ZTE

ZTE è un fornitore di sistemi avanzati di telecomunicazioni, di dispositivi mobili e di soluzioni tecnologiche professionali per consumatori, carrier, imprese e settore pubblico. Come parte della strategia nel settore dell'ICT mobile, ZTE è impegnata nell'offerta ai clienti di innovazioni integrate e complete in grado di portare eccellenza e valore nel quadro della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche. Quotata alle borse di Hong Kong (codice azionario H: 0763.HK) e di Shenzhen (codice azionario A: 000063.SZ), la società fornisce prodotti e servizi a più di 500 operatori in oltre 160 paesi. ZTE investe il 10% del fatturato annuo in attività di ricerca e sviluppo e svolge ruoli guida in varie istituzioni internazionali che puntano a definire nuovi standard nelle telecomunicazioni. ZTE è fortemente impegnata nelle iniziative di responsabilità sociale d'impresa e fa parte del Global Compact delle Nazioni Unite. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.zte.com.cn

Contatto:

Margaret Ma ZTE Corporation Tel: +86 755 26775189 Email: ma.gaili@zte.com.cn