28 febbraio 2019- 12:32 Parte la nuova stagione di #ScopriSanSiro per i più piccoli: i primi 50 alunni in visita oggi all'Ippodromo

(Milano, 28 febbraio 2019) - Riparte il progetto dedicato agli istituti scolastici di Milano e provincia che in soli tre anni ha coinvolto più di 2000 bambini in un tour guidato e gratuito che si snoda tra natura, storia, arte e le scuderie per ammirare i cavalli da corsa.

Milano, 28 febbraio 2019 - Con il bel tempo, l'Ippodromo SNAI San Siro si rianima e, in attesa dell’apertura ufficiale prevista per il 16 marzo, riapre i suoi battenti ai primi visitatori: i più piccoli. Questa mattina si è tenuta infatti la prima visita della nuova stagione del Progetto Scuola #ScopriSanSiro per i più piccoli, l’iniziativa didattica promossa da Snaitech, società proprietaria dell’ippodromo, che coinvolge gli istituti scolastici di Milano e della provincia. Cinquanta bambini della scuola primaria Istituto Comprensivo Borsi di Milano, accompagnati da tre docenti, hanno partecipato al tour guidato e gratuito che si svolge tra i viali alberati dell’Ippodromo e che mira a svelare ai bambini le meraviglie dell’unico ippodromo al mondo dichiarato "monumento di interesse nazionale".

Quella di stamattina è stata la prima di una serie di visite che si susseguiranno durante tutto l’anno scolastico all'interno di quella che si prospetta come la più entusiasmante stagione del Progetto Scuola #ScopriSanSiro per i più piccoli. Ogni settimana sarà la data la possibilità ad una scuola elementare di partecipare, con le proprie classi, ad un tour guidato che mira a coinvolgere i ragazzi in un percorso didattico e ludico in grado di toccare diverse tappe all'interno dei ben 700.000 metri quadrati di area verde dell’Ippodromo: dalle piste di allenamento dei cavalli alla Palazzina del Peso, dal Giardino Botanico fino a quella che è probabilmente la tappa preferita dai bambini, quella all'interno delle scuderie ad ammirare i cavalli da corsa. Il tour si conclude con una merenda ai piedi dal maestoso Cavallo di Leonardo, una delle più imponenti statue equestri al mondo, che quest’anno sarà protagonista del Leonardo Horse Project, l’iniziativa ideata da Snaitech per commemorare Leonardo Da Vinci all'interno delle celebrazioni dei 500 anni dalla sua morte.

Avviato tre anni fa, il Progetto Scuola #ScopriSanSiro per i più piccoli si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione avviato da Snaitech per far rivivere l’Ippodromo oltre l’ippica in tutti i suoi spazi. Parallelamente al successo di questo percorso, che in soli tre anni ha portato all’ippodromo oltre 500.000 visitatori, anche il Progetto Scuola #ScopriSanSiro per i più piccoli è stato molto apprezzato: l’iniziativa ha già dato la possibilità di visitare l’ippodromo a più di 2000 bambini delle scuole elementari milanesi. Alla luce dell’entusiasmo riscosso, quest’anno Snaitech mira a fare ancora meglio per dare la possibilità ad un numero sempre maggiore di bambini di scoprire un luogo immerso nel verde, nel cuore della propria città, dove possono osservare e persino accarezzare dei cavalli dal vivo.

