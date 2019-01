10 gennaio 2019- 10:53 Parte la sfida dei più affermati trader italiani promossa da Vontobel

(Milano, 10 gennaio 2019) - Dal 14 gennaio Le Fonti TV e Money.it daranno vita a una competizione che assumerà toni educativi e formativi

Milano, 10 gennaio 2019 - Prende il via lunedì 14 gennaio la competizione tra le squadre di Le Fonti TV e Money.it, che si sfideranno in una avvincente gara day by day coinvolgendo i migliori trader italiani.

Capitani delle due squadre Giuseppe Di Vittorio per Le Fonti TV e Riccardo Designori per la squadra di Money.it.

L’obiettivo è quello di consentire a chi fa trading di vedere da vicino come operano giornalmente i migliori trader italiani, ma anche supportare investitori e consulenti finanziari nella comprensione delle dinamiche dei principali mega-trend del futuro e di come questi possano essere colti attraverso i Certificati di Investimento.

Promotore dell’intera iniziativa Vontobel, player di primaria grandezza a livello europeo nel campo dei Certificati a Leva e Certificati di Investimento, che per l’occasione ha creato una web tv dedicata, InvesTV (http:// certificati.vontobel.com/investv) che ospiterà, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00, la sfida tra i più affermati trader italiani.

“L’obiettivo è innanzitutto educational - ha commentato Francesca Fossatelli, Responsabile Public Distribution Italy di Vontobel Investment Banking - con Investv, Vontobel ha voluto creare un contenitore digitale innovativo che vuole aiutare diverse tipologie di investitori a crescere nella loro conoscenza del trading intraday, nonché delle potenzialità offerte dai Certificati per chi ha un’ottica di investimento di medio/lungo periodo”.

Il format prevede la sfida quotidiana tra due trader che saranno chiamati a studiare una strategia di trading operativa sulle principali azioni, indici e commodities. Ciascuno di loro sarà libero di scegliere Sottostante, Direzione (Long/Short), Livello di Ingresso, Livello Target e Livello di Stop Loss; alla chiusura della giornata borsistica, il trader che otterrà i migliori risultati consentirà alla propria squadra di vincere la sfida giornaliera.

La puntata del venerdì, oltre alla consueta sfida giornaliera di trading, approfondirà anche le tematiche relative agli investimenti di medio/lungo periodo. Sono quindi pensate per investitori e consulenti finanziari che intendono diversificare il proprio portafogli e generare un rendimento aggiuntivo investendo nei mega-trend del momento, come ad esempio Blockchain, Intelligenza Artificiale, Tecnologia 5G, Sicurezza Informatica, temi che saranno presentati attraverso le prospettive di analisti ed esperti di settore.

"InvesTV è un progetto editoriale innovativo che si propone di far vivere quotidianamente agli utenti il polso dei mercati finanziari, con un taglio pratico e operativo. Tra gli elementi innovativi di questo format anche il fatto che è stato ideato da due delle principali realtà editoriali del trading in Italia, elemento che permette di raggiungere una platea molto ampia e dunque di sensibilizzare il maggior numero possibile di risparmiatori italiani su come operare proficuamente sui mercati", ha dichiarato Riccardo Designori, Direttore area finance di Money.it.

"Le opportunità di confronto sono sempre costruttive e questa in particolare va proprio nell’ottica di diffondere maggiore cultura finanziaria attraverso una formula di intrattenimento che unisce le competenze professionali alla sana competizione “sportiva”. Quali editori ed esperti dei mercati finanziari siamo sicuri che l’iniziativa avrà grande successo e coinvolgere un pubblico sempre più vasto, e siamo contenti di poterlo fare insieme a partner di grande valore come Vontobel e Money.it." ha commentato Giuseppe Di Vittorio.

Appuntamento quindi a partire dalle 10.00 del 14 febbraio su InvesTV per una competizione che si prospetta accesa e combattuta fino alla fine.

Le Fonti TV Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

