Pelle Secca: cause e rimedi per curare questo disturbo

Chi possiede la pelle secca sa quanto questa possa arrecare fastidio e disagio, soprattutto nella stagione invernale. Infatti, le temperature particolarmente fredde e rigide e il vento - spesso presente - sembrano non fare altro che accentuare le problematiche vissute dei portatori di questa tipologia di epidermide. Fastidi che sono comunque presenti tutto l'anno e possono arrecare un forte disagio se trascurati.

Proprio per questo è importante considerare quali sono i problemi principali affrontati da chi ha la pelle secca e i possibili rimedi per cercare di attenuarne i disagi.

La pelle secca e le sue problematiche

Due sono i problemi principali di questa tipologia di pelle e rappresentano entrambi concause dell'invecchiamento precoce. Pertanto vanno affrontati tempestivamente ed in maniera adeguata per cercare di evitare l'irreparabile. I problemi ai quali stiamo facendo riferimento sono la mancanza di idratazione e la mancanza di elasticità della pelle. La pelle secca è una tipologia di cute che risulta spesso carente in lipidi, questo comporta un aspetto sottile e fragile, oltre a renderla particolarmente delicata. Frequenti sono le desquamazioni, soprattutto quando si effettuano trattamenti sbagliati o particolarmente aggressivi. Inoltre, è frequente la presenza di mini rughette anche in giovane età. In realtà è bene distinguere due grandi tipologie di pelle secca: la pelle secca alipidica e la pelle secca disidratata. Nella prima tipologia abbiamo un’ insufficiente produzione di secrezione sebacea, una minore produzione di grassi cutanei fondamentalmente. Nella seconda tipologia, invece, sussiste un deficit di acqua. Come elemento di distinzione delle due tipologie possiamo valutare, osservando l'aspetto della pelle, che in caso di pelle secca disidratata essa appare lucida.

Pelle secca: come agire per porvi rimedio

Il primo consiglio è idratare dall'interno bevendo moltissima acqua e moltissimi liquidi. Quindi via libera a succhi di frutta e bevande naturali, possibilmente con poco o meglio ancora prive di zucchero. Attenzione anche all'ambiente e al clima. Proteggetevi dal sole utilizzando schermi adeguati di protezione anche in inverno, ed evitate tutte le temperature estreme, sia troppo calde che troppo fredde, preferendo ambienti con un’umidità adeguata. La pelle secca potrebbe inoltre essere causata o favorita anche da una scorretta igiene alimentare. Pertanto sarà opportuno porre rimedio ad eventuali carenze vitaminiche e di sali minerali. Prestate attenzione in particolare ad un eventuale deficit di vitamina A. Anche alcuni farmaci favoriscono la disidratazione della pelle: sul banco degli imputati ad esempio le lunghe cure con diuretici e con contraccettivi ormonali. Consigliamo inoltre di evitare lavaggi troppo frequenti ed aggressivi.

Quali prodotti cosmetici è più opportuno utilizzare

A parte queste normali regole basilari, possiamo intervenire attraverso l'utilizzazione di creme specifiche che mireranno ad idratare oltre che a nutrire gli strati cutanei superficiali. Azioni che rappresentano la base fondamentale principalmente, ma non solo, per questa tipologia di pelle. Tra i vari prodotti cosmetici in commercio possiamo suggerirvi delle creme per il viso particolarmente efficaci, offerte nello shop online di feelyourlook.com. In particolare per la pelle secca del viso troviamo Verdeoasi crema super idratante nella formulazione per il giorno e per la notte, con un prezzo contenuto. Si tratta di una crema dall'azione superidratante specifica per pelli ultra secche e fortemente disidratate. Inoltre, la formulazione notte contiene filaggrina che svolge un'importante funzione di barriera cutanea. Verdeoasi comfort crema giorno invece, per chi ha un grado di secchezza della pelle lieve. La Comfort zone hydramemory cream garantisce doppia idratazione per il viso per 24 ore. Mentre con la Confort zone Sacred gel contorno occhi, in confezione di 15 millilitri, per la giusta idratazione per questo delicato punto del viso. E per concludere, non dimentichiamo assolutamente l'importanza di curare anche la pelle di tutta la superficie corporea, suggerendovi una crema corpo nutriente naturale, perfetta per la pelle secca Insight nourishing Body cream,sempre di feelyourlook.com.

