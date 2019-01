9 gennaio 2019- 11:14 Piattaforme di trading: i mercati a portata di click

(Milano, 9 gennaio 2019) - Ormai è più di un decennio che il trading online ha fatto la sua apparizione rivoluzionando il mondo delle operazioni di borsa. Ma come è stata possibile questa piccola/grande rivoluzione? Solo grazie a un pugno di programmatori che ha ideato le piattaforme per il trading online sui mercati finanziari.

Prima dell’esistenza delle piattaforme di trading online per le persone comuni era impossibile operare sui mercati finanziari perché non c’era davvero modo di avere accesso ad essi se non attraverso degli intermediari. Questi intermediari potevano essere le banche oppure i broker fisici.

Con la nascita delle piattaforme per il trading digitali tutto questo mondo si è capovolto e quella sorta di tirannia operata dalle banche e dai broker è finita: il trading è stato sdoganato e finalmente chiunque ha un capitale da investire può giocarsi le proprie chance in rete, senza intermediari diretti che decidano per le proprie operazioni finanziarie.

Piattaforme di trading per il 2019

Ora che anche il 2018 è andato nel cassetto dei ricordi è bene fare il punto della situazione per capire quali siano le piattaforme di trading online più consigliate per l’anno venturo. Sebbene online esistano centinaia di piattaforme gestite da broker virtuali sono pochissime quelle che possono essere prese davvero in considerazione.

Va detto, infatti, che molte piattaforme di trading sono estremamente complesse e imparare a gestirne tutte le funzionalità può richiedere davvero tantissimo studio. Ce ne sono alcune, invece, che hanno ottimizzato al massimo la user experience dell’utente rendendo tutto molto semplice e intuitivo. Sono proprio queste le piattaforme di trading più interessanti, specialmente per chi si approccia a questo mondo senza avere troppa esperienza alle spalle.

Numerosi studi e le opinioni degli utenti hanno indicato in 3 broker virtuali quelli in grado di fornire piattaforme di trading di alta qualità e perfettamente funzionanti anche per il 2019. Andiamo a scoprire quali sono:

• 24Option: per un lungo periodo tra gli sponsor della Juventus F.C. 24Option è un dei broker migliori in circolazione proprio grazie alla sua piattaforma di trading da sempre molto apprezzata. I suoi servizi sono regolari perché offerti attraverso il controllo della CySEC, ma non solo la piattaforma è in grado di fornire a chi la utilizza segnali di trading gratuiti che aiutano a prevedere i movimenti di mercato dei maggiori asset finanziari presenti sui mercati.

• eToro: con eToro si è aperta una nuova era del trading online. Da quando è diventato disponibile nel 2010, il broker ha lanciato un nuovo servizio di trading sociale che diventato subito popolarissimo. Le persone avevano finalmente l’opportunità di interagire nel campo del trading come se stessero vivendo un’esperienza Social simile a quella di Facebook. Con la piattaforma di eToro si può copiare altri traders semplicemente cliccando un tasto, oppure si può conoscere la bacheca di altri operatori per capire che tipo di operazioni fanno.

• IqOption: un broker molto innovativo è anche IqOption, uno dei broker più giovani ma allo stesso tempo più efficaci nell’offerta di servizi di trading finanziario. Il broker con la sua piattaforma è in grado di offrire accesso al trading partendo davvero da pochi euro di capitale e questo è un vantaggio per tutti coloro che non hanno grosse somme da investire.

Se su internet si vive di incertezze a causa della pubblicità ingannevole e delle truffe, affidandosi a queste piattaforme di trading sembra proprio che si possa andare sul sicuro per tutto il 2019 e oltre. Il motivo? Molto semplice, gli organi di vigilanza europei eseguono controlli costanti per verificare il buon operato dei broker e il loro pieno rispetto delle normative vigenti.

