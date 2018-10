8 ottobre 2018- 17:41 Piramal Pharma Solutions annuncia il lancio di Xcelerate Integrated Solutions

- Piramal Pharma Solutions (PPS), leader globale nelle soluzioni di sviluppo e produzione su commessa, ha annunciato il lancio della sua piattaforma Xcelerate Integrated Solutions per soddisfare la crescente richiesta del mercato.

Questa piattaforma servirà la crescente domanda delle aziende farmaceutiche, grandi e piccole, per partnership preferenziali con società in grado di offrire soluzioni top in una vasta gamma di verticali - scoperta di farmaci, sostanze, prodotto farmaceutico ed esami clinici. Razionalizzazione, iniziative di ristrutturazione e consolidamento tra i clienti, accanto ad un crescente interesse nella virtualizzazione, hanno portato ad esternalizzare lo sviluppo dei programmi clinici come prima scelta. Recentemente, da quando le organizzazioni di produzione a contratto hanno sviluppato la scala e la competenza produttive in molteplici verticali, i clienti hanno iniziato a considerare 'l'esternalizzazione su base programmatica' per migliorare l'efficienza nei tempi, costi e gestione.

Xcelerate Integrated Solutions si distingue per la sua flessibilità e versatilità. Ad esempio, la vasta rete di siti PPS nel mondo consente ai clienti di lanciarsi a livello locale - che sia in Nord America, in Europa o in Asia. La piattaforma Xcelerate fornisce soluzioni integrate per malattie orfane, terapie di nicchia e farmaci a corsia preferenziale, in cui i volumi sono bassi, pur avendo anche la capacità e i track record per soddisfare le esigenze di grandi volumi delle malattie metaboliche e delle terapie neuro-scientifiche. L'impronta distintiva di PPS, con circa la metà dei suoi siti in oriente e l'altra in occidente, permette ai clienti di produrre l'API finale o il prodotto farmaceutico in occidente, e al contempo integrare con materie prime e prodotti intermedi fatti nei suoi siti in oriente.

Vivek Sharma, AD di Piramal Pharma Solutions ha detto: "Siamo entusiasti di annunciare il lancio della piattaforma Xcelerate Integrated Solutions. Questa piattaforma è il risultato del crescente interesse dei nostri clienti sullo strutturare relazioni preferenziali con i leader globali come Piramal che possono offrire soluzioni end-to-end, a cui si aggiunge il nostro desiderio di collaborare con partner strategici."

Ha poi aggiunto: "La piattaforma Xcelerate getta le basi su cui i clienti possono accelerare i loro programmi dalla fase clinica all'approvazione e al lancio. Con un track record di oltre 70 programmi integrati eseguiti con successo nel recente passato, e i relativi apprendimenti, abbiamo ora investito in capacità e sistemi che forniscano un'esperienza fluida ai nostri clienti."

PPS offre soluzioni di piattaforme dalla scoperta alla commercializzazione con 12 centri R&S e produzione in Nord America, Europa e Asia. Negli ultimi due anni, PPS ha integrato questi servizi tra loro per offrire una soluzione fluida ai clienti. Contemporaneamente, PPS ha anche colmato le lacune nelle sue offerte integrate attraverso acquisizioni e investimenti interni. Ad esempio, nelle terapie oncologiche, dove c'è un significativo interesse dei clienti, Piramal offre ora una piattaforma unica che comprende soluzioni API ad alta potenza, riempimento finale e coniugati di anticorpi (ADC). Le capacità integrate sono aumentate grazie ai sistemi informatici personalizzati che consentono un accesso in tempo reale al progresso del programma.

Informazioni su Piramal Enterprises Limited

Piramal Enterprises Limited (PEL) è una delle grandi società diversificate dell'India, con una presenza nei servizi finanziari, consulenza e analisi farmaceutica e sanitaria. Il fatturato consolidato di PEL è stato di oltre 1,6 miliardi di dollari nell'esercizio 2018, con circa il 46% del fatturato generato fuori dall'India.

Nel farmaceutico, grazie a capacità produttive end-to-end in 13 siti mondiali ed una grande rete di distribuzione globale in oltre 100 paesi, PEL vende un portafoglio di prodotti farmaceutici in diverse nicchie e fornisce un'intera gamma di servizi farmaceutici (anche nelle aree di iniettabili, HPAPI, etc.). L'azienda sta anche rafforzando la sua presenza nel segmento dei prodotti di consumo in India.

Il comparto consulenza e analisi sanitaria di PEL è il provider primario di analisi sanitaria, prodotti e servizi dati e analisi ad aziende leader mondiali nel farmaco, biotecnologie e tecnologie medicali e permette loro di prendere decisioni di business informate.

Nei servizi finanziari, Piramal Capital & Housing Finance Ltd. è registrata come società finanziaria immobiliare della National Housing Bank (NHB) e impegnata in vari comparti di servizi finanziari. Fornisce opportunità di finanziamento sia wholesale che retail in tutti i settori. Nell'immobiliare, la piattaforma fornisce soluzioni finanziarie abitative ed altre nell'intera filiera di capitali dal private equity di fase iniziale, debito strutturato, debito senior secured, costi di costruzione e riduzione flessibile sulle locazioni. Il comparto wholesale in settori diversi dall'immobiliare comprende verticali separate - Corporate Finance Group (CFG) ed Emerging Corporate Lending (ECL). CFG fornisce soluzioni di finanziamento personalizzate ad aziende di vari settori come infrastrutture, energie rinnovabili, strade, industria, componenti auto etc. mentre ECL è focalizzata sui prestiti alle piccole e medie imprese (PMI). PCHFL attraverso le aziende del suo gruppo fornisce strategie personalizzate per investitori istituzionali e retail come il Mumbai Redevelopment Fund e focalizzati sull'apartment fund (attraverso Piramal Fund Management) e partnership strategiche con fondi pensionistici leader globali come CPPIB, APG e Ivanhoe Cambridge. La divisione ha anche lanciato una piattaforma di Distressed Asset Investing con Bain Capital Credit - India Resurgence Fund che investirà in asset patrimoniali e/o di debito in vari settori (diversi dall'immobiliare) per guidare la ristrutturazione con una partecipazione attiva nell'inversione di tendenza. PEL ha anche investimenti azionari di lungo termine per un valore di 1 miliardo di dollari nel gruppo Shriram, un conglomerato finanziario leader in India.

PEL è quotata alla BSE Limited e alla National Stock Exchange of India Limited in India.

