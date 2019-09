26 settembre 2019- 12:37 Più risultati per la tua azienda grazie alle soluzioni software di Pat

(Montebelluna(TV),26/09/2019) - Si sono affidate ai suoi servizi realtà quali WeBank.it, Cribis, Pirelli, Manpower, Ospedale San Raffaele e molte altre realtà italiane e internazionali. Il contributo di Pat, che dal giugno 2013 fa parte del Gruppo Zucchetti, al loro successo è ragione d’orgoglio e si sostanzia nell’incisività delle soluzioni software proposte ad aziende e organizzazioni pubbliche e private.

Quello che caratterizza la proposta di Pat non è solo l’esperienza di oltre 25 anni, ma soprattutto uno sviluppo software customer-centric, che permette alle imprese clienti di raggiungere rapidamente gli obiettivi pertinenti l’acquisizione, il consolidamento e la fidelizzazione dei clienti.

Pat sviluppa e fornisce soluzioni applicative di IT Service management, Help Desk Software, interazione con i clienti e utenti online, CRM, chatbot, automazione dei processi di business e social collaboration.

L’impegno quotidiano dell’azienda corrisponde all’investire l’esperienza ultraventennale e le risorse tecnologiche al servizio delle attività di business dei clienti. L’offerta fa leva sull’innovazione digitaleel’automazione dei processi, ma anche experience e qualità dei servizi.

Tutto ciò converge in un supporto unico per il cliente, concepito per la sua soddisfazione e il conseguimento di posizioni di leadership di mercato. La clientela può infatti contare su soluzioni software evolute, innovative, efficaci e strategiche.

Il quartier generale di Pat si trova a Montebelluna (TV), dove ha sede l’hub InfiniteArea, un laboratorio dominato da creatività e ricerca, concepito per lo sviluppo di servizi alle imprese. Oltre a quella di Treviso, l’azienda dispone di altre sedi: a Milano, Firenze, Madrid.

Il 2013 è stato un anno rilevante per lo sviluppo aziendale, nel mese di giugno Pat è entrata a far parte del Gruppo Zucchetti, il primo gruppoitaliano nel panorama ICT. In merito è stata espressa soddisfazione da Patrizio Bof, Fondatore e amministratore unico di Pat Group, che ha aggiunto: “Siamo anche certi che, grazie a questa partnership, il nostro team raggiungerà velocemente nuovi e importanti traguardi sia in Italia sia all’estero”.

I valori che guidano l’operato di Pat sono: successo (il conseguimento degli obiettivi del cliente corrisponde al successo di Pat), innovazione (per sostenere i clienti nell’essere sempre più performanti), qualità (relativa sia ai sistemi che alle procedure), talento (favorito da percorsi formativi e di crescita professionale), fiducia e trasparenza (con la condivisione di obiettivi e strategie in assoluta trasparenza).

