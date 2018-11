13 novembre 2018- 19:26 PLMP FinTech festeggia il primo anno di attività con numerosi progetti in cantiere

- Il primo anniversario ha offerto l'occasione adatta per presentare il programma BEEP, un sistema di finanziamento unico nel suo genere atto a per aumentare efficienza e rendimento delle PMI grazie all'implementazione della tecnologia blockchain.

Nel suo discorso di benvenuto di fronte a una folla gremita di delegati internazionali e ospiti d'onore, l'amministratore delegato di PLMP FinTech Nicholas Lim ha evidenziato come l'azienda sia stata creata su misura per "dare rilievo a un settore dall'alto potenziale ma spesso sottofinanziato come quello delle PMI."

Ancora una volta un passo avanti rispetto alla concorrenza, PLMP FinTech sarà una delle prime società al mondo a emettere "security token", la formula che intende trasformare le criptovalute da mezzo di pagamento decentralizzato in strumento di investimento regolamentato. L'azienda tecnologica aprirà entro la fine dell'anno la piattaforma CMBDEX con l'intento di trasformarla nella borsa d'eccellenza per le piccole e medie imprese.

"Vogliamo essere i pionieri che per primi renderanno disponibile questo strumento finanziario alle PMI di tutto il mondo", annuncia con orgoglio la cofondatrice Kym Kee.

Un ecosistema completo per offrire supporto tecnologico alle PMI

La sede di PLMP FinTech nel centro tecnologico e finanziario di Singapore si è già affermata come punto di riferimento per tecnici e sviluppatori. L'ultimo piano dell'edificio è dotato di spazi di apprendimento e una biblioteca completamente digitale per avvicinare il mondo dell'imprenditoria alle svariate applicazioni della tecnologia blockchain.

"Singapore è solo il punto di partenza di un progetto di espansione che si propone di replicare il successo di PLMP FinTech a livello internazionale", dichiara il responsabile strategico dell'azienda Peter Lim illustrando alla platea le sedi già inaugurate nei centri finanziari di Kuala Lumpur, Bangkok e Jakarta e quelle in cantiere in altri 7 paesi asiatici.

Divisione Marketing: all.marcomms@plmp-fintech.com.sg Sito internet: https://plmp-fintech.com.sg/ Facebook: https://www.facebook.com/PLMPFintech