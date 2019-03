8 marzo 2019- 17:08 POLI.design – Politecnico di Milano e Service Innovation Academy presentano la seconda edizione di RETHINK! Service Design Stories, primo Festival italiano dedicato al Service Design

(Milano, 8 marzo 2019) - 2 giorni, 12 ore di conferenze non-stop, oltre 20 ospiti internazionali

10 aprile | Sala Buzzati | Fondazione Corriere della Sera | Ingresso libero, con registrazione obbligatoria 11 aprile | Space 4 Growth di PwC | Ingresso su invitoWebsite: rethinkfestival.it www.polidesign.net www.serviceinnovationacademy.com

Milano, 8 Marzo 2019 – Il 10 e 11 aprile 2019, in occasione di Milano Design Week, “Rethink! Service Design Stories”, primo festival in Italia dedicato al design dei servizi, riunirà a Milano oltre 20 ospiti internazionali per condividere idee, esperienze, best practice, attitudini e progetti che stanno cambiando il mondo.

In numeri: due giornate, 12 ore di conferenze no-stop per attivare riflessioni strategiche e azioni concrete che coinvolgono agenzie e società di consulenza, imprese profit e no profit, designer, Start-up, istituzioni, università e cittadini.

Il palinsesto si distribuirà su due sedi. Il 10 aprile, presso Sala Buzzati - Fondazione Corriere della Sera, con un’intera giornata aperta al pubblico. L’11 aprile, su invito, presso Space 4 Growth di PwC.

Tema dell’edizione 2019 di Rethink! sono le grandi sfide di interesse collettivo correlate ai diversi settori di applicazione dei servizi sia nel mondo del pubblico, sia del privato.

L’obiettivo è la costruzione di un’arena pubblica per far incontrare, discutere, connettere gli attori del Service Design in Italia, mettendoli in relazione con il sistema internazionale, al fine di far crescere la cultura critica, imprenditoriale e istituzionale sul tema dell’innovazione dei servizi.

“In un’epoca segnata da significativi cambiamenti a livello planetario, nascono nuove sfide a cui dobbiamo rivolgerci, ricostruendo un immaginario per un cambiamento di grande scala” racconta Stefano Maffei, Professore Ordinario del Politecnico di Milano e Direttore di Rethink!.

Rethink! è promosso da POLI.design — Politecnico di Milano e dalla Service Innovation Academy, in collaborazione con Corriere della Sera.

Founder Partner dell’iniziativa è PwC Italia. Partner, Digital Entity, H-FARM e Logotel Media Partner Brera Design District e Studiolabo. Location Partner Casa Corriere Con il Patrocinio di Regione Lombardia

RETHINK! Service Design Stories 10 aprile 2019 Sala Buzzati - Fondazione Corriere della Sera Via Eugenio Balzan 3 Ingresso libero, con registrazione obbligatoria rethinkfestival.it

11 aprile 2019 Space 4 Growth di PwC Ingresso su invito

Info Raffaela Scognamiglio raffaela.scognamiglio@polidesign.net +39 3299861707

Ufficio Comunicazione POLI.design comunicazione@polidesign.net +39 02.2399.7201