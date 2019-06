11 giugno 2019- 14:02 Presentato ufficialmente a Cesenatico il BPER Beach Volley Tour 2019

(Modena, 11 giugno 2019) - Modena, 11 giugno 2019 - Uscire dai confini nazionali, stringere nuovi rapporti con la Federazione italiana e mondiale, proseguire con tante novità ma con la consueta serietà, accoglienza e capacità organizzativa nel solco già tracciato: sono tanti gli obiettivi per l’edizione 2019 del BPER Beach Volley Tour presentato ufficialmente ieri nello splendido scenario della terrazza del Bagno Milano a due passi dal grattacielo di Cesenatico.

Un circuito che ha già preso il via con il prologo al Lido di Ostia a metà maggio e che proseguirà all’insegna dei grandi appuntamenti, come il World Tour (appuntamento a Pinarella di Cervia a fine luglio) e il Campionato Italiano (a Cesenatico a fine giugno), al quale dovrebbero prendere parte anche Enrico Rossi ed Adrian Carambula, secondi nel World Tour di Sydney e quarti a Xiamen in Cina.

“E’ un passo avanti fondamentale per la nostra organizzazione, la Beach Volley University che quest’anno ha salito un gradino allestendo tornei di ancora maggiore qualità rispetto a quelli delle scorse stagioni – dichiara il presidente Thomas Casali – questo è il momento dei buoni propositi ma anche dei ringraziamenti, a partire dall’amministrazione comunale di Cesenatico che è tornata ad investire su un evento di beach volley nazionale, fino ad arrivare alla Confcommercio che si è spesa con i suoi associati per supportarci nell’organizzazione della tappa del Campionato Italiano. Un ringraziamento particolare va a BPER che continua a credere nel nostro lavoro e lega il suo marchio al circuito per il quarto anno consecutivo e a Just People che prosegue la sua partnership commerciale nella ricerca di risorse per la disputa dei vari tornei”.

Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, l’assessore allo sport di Cesenatico Gaia Morara, il presidente della Confcommercio di Cesenatico Gianfranco Andrini e Giuliano Lugli, Responsabile Direzione Territoriale Romagna di BPER Banca, che ha portato il saluto dell’istituto di credito, partner storico del circuito. “Grazie a questa iniziativa siamo ancora una volta protagonisti a fianco di chi ama l’attività sportiva. BPER Banca Beach Volley Tour è infatti un’occasione importante di valorizzazione dello sport a tutti i livelli, dall’attività professionistica a quella amatoriale, di cui è da sottolineare l’alta rilevanza sociale.

Si tratta di un impegno diretto che fa parte del nostro modo di fare banca: siamo un istituto con radici ben solide ma con un modo di operare sempre dinamico, proprio come il popolo delle spiagge. Siamo inoltre molto orgogliosi di essere partner della tappa di Cesenatico del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, il circuito più importante che si svolge sul territorio nazionale, e dell’organizzazione del primo torneo World Tour della storia in provincia di Ravenna”.

Il BPER Beach Volley Italia Tour torna in scena il 22 e 23 giugno, proprio alla vigilia dell’appuntamento Mondiale di Amburgo con la prima tappa pugliese della storia di questo circuito. Si giocherà infatti a Margherita di Savoia, un evento imperdibile per tutte le coppie che vorranno preparare al meglio il campionato italiano in programma fra luglio ed agosto.

Dal 24 al 30 giugno, invece, Cesenatico torna ad ospitare una tappa del Campionato Italiano assoluto e sarà davvero interessante vedere il circuito tricolore intrecciarsi con quella del BPER Beach Volley Tour: una collaborazione auspicata sin dall’inizio, che si avvera e che potrebbe avere vita lunga, visto l’entusiasmo con cui gli organizzatori romagnoli affronteranno questa avventura che comprende nella prima parte della settimana i tornei riservati agli Under 21, il venerdì le qualificazioni della tappa del campionato e sabato e domenica il tabellone principale con qualche sorpresa di prestigio in arrivo.

La quarta data in calendario è l’ormai tradizionale “puntata” in Sardegna del circuito BPER. Quest’anno ad ospitare la due giorni del Beach Volley Tour sarà il 13 e 14 luglio la spiaggia del Poetto a Cagliari. Il quinto appuntamento stagionale sarà anche la novità più succulenta dell’estate. Si torna in Emilia Romagna, in una località inedita per il BPER Beach Volley Tour, Pinarella di Cervia e in particolare la struttura del Bagno Delfino che per anni ha ospitato il campionato mondiale di beach tennis. Il palcoscenico sarà sempre mondiale ma per ospitare, prima volta per la provincia di Ravenna, una tappa del World Tour a due passi da dove il beach volley è nato 35 anni fa. Il torneo 1 Stella del circuito mondiale (in programma dal 25 al 28 luglio) vedrà al via alcune delle migliori coppie del panorama tricolore e binomi molto interessanti in prospettiva. I punti della classifica mondiale assegnati in questo torneo, che sarà organizzato dalla BVU, varranno anche per il ranking di qualificazione ai Giochi olimpici di Tokyo 2020.

Si resta in Emilia Romagna per la sesta e penultima tappa del Tour che è in programma il 3 e 4 agosto sulla spiaggia ferrarese di Lido di Spina, ormai una delle località consuete per questa manifestazione. Per il gran finale, il BPER Beach Volley Italia Tour si sposta in Abruzzo per un altro classico, lo stabilimento 4 Vele di Pescara, punto di riferimento per il beach volley abruzzese e anche italiano. Per tutte le informazioni, news e modalità di iscrizione si può consultare il sito www.beachvolleytour.it e rimanere in contatto in tempo reale sugli account Instagram, Facebook (bperbeachvolleytour) e Twitter (@BeachVolleyITA).