16 gennaio 2019- 12:06 Presentazione di ModelCenter MBSE per PTC Integrity Modeler

- BLACKSBURG, Virginia, 16 gennaio 2019 /PRNewswire/ -- Phoenix Integration e PTC annunciano con piacere il rilascio di ModelCenter MBSE (di Phoenix Integration) per PTC Integrity Modeler.

ModelCenter MBSE per PTC Integrity Modeler consente agli ingegneri di convalidare il comportamento dei sistemi e le loro prestazioni usando una qualsiasi applicazione software:

Secondo Hedley Apperly, Vice Presidente di Product Management per PTC, "L'integrazione di Integrity Modeler 9.0 e di SySim con ModelCenter offre ai clienti una capacità unica e potente di poter convalidare il comportamento dei sistemi e le loro prestazioni all'inizio del ciclo di vita usando un qualsiasi modello eseguibile. In questo modo si aiutano i clienti di Integrity Modeler a ridurre i costi e a progettare prodotti migliori."

Scott Ragon, Direttore del Technical Business Development per Phoenix Integration ha dichiarato, "Siamo lieti della collaborazione con PTC per portare la nostra tecnologia per l'integrazione ModelCenter MBSE in Integrity Modeler. Ci aspettiamo di proseguire nella nostra collaborazione con PTC e di lavorare con loro per fornire ai nostri clienti una modellazione innovativa e prodotti per le simulazioni."

Cliccare qui per vedere ModelCenter MBSE per Integrity Modeler di PTC in azione.

Scaricare qui ModelCenter MBSE per PTC Integrity Modeler e la nostra Guida Rapida .

Seguite il nostro webinar di presentazione gratuito il 24 gennaio. Cliccare qui per avere maggiori informazioni e per registrarsi.

ModelCenter MBSE per PTC Integrity Modeler è il primo prodotto a usare la piattaforma di prossima generazione MBSE di Phoenix Integration - ModelCenter MBSE. Seguiteci, ci saranno altri comunicati!

Informazioni su Phoenix Integration ModelCenter® di Phoenix Integration è l'ambiente per il Model Based Engineering (Progettazione basata su modelli). ModelCenter® è un framework software non dipendente dal fornitore per creare ed automatizzare dei workflow di analisi multi-disciplinari, ottimizzando la progettazione dei prodotti, e per consentire il ModelBased Systems Engineering (MBSE). È utilizzato da organizzazioni leader in tutto il mondo per ridurre i i costi di sviluppo, migliorare l'efficienza della progettazioni, e progettare prodotti più competitivi. Applicazioni di successo si trovano in diversi settori, tra cui quello aerospaziale, automobilistico, difesa, elettronico, energia, industria pesante, navale.

Per ulteriori informazioni, visitare www.phoenix-int.com.

Informazioni su PTCPTC è una società globale di software che offre una piattaforma tecnologica e soluzioni destinate ad aiutare la progettazione, produzione, la gestione e la manutenzione di oggetti da parte di società per un mondo connesso e smart.

Contatto: Julie Cunningham Phoenix Integration, Inc. Tel.: 586.484.8196 E-mail: jcunningham@phoenix-int.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/807002/PTC_Press_Release_image_a.jpg