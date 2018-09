28 settembre 2018- 11:40 Prestiti per dipendenti pubblici: le migliori offerte del 2018 su inpdap-prestiti.it

(Milano 28 Settembre 2018 ) - Milano 28 Settembre 2018 - I prestiti per dipendenti pubblici godevano e godono tutt’ora di particolari agevolazioni. In virtù del loro status occupazionale, a occuparsene era l’Inpdap, l’ente previdenziale istituito appositamente per la pubblica amministrazione.

L’ente fu soppresso nel 2011 in seguito alle direttive previste dalla Riforma Monti. La linea del governo prevedeva tagli e misure di austerità. L’Inpdap fu così soppresso per risparmiare denaro pubblico.

Le sue funzioni furono accorpate all’Inps, l’istituto nazionale di previdenza sociale, il tradizionale riferimento per gli italiani in materia di pensioni e sostegno economico. Tutt’oggi è possibile confrontare quelle che erano le possibilità previste per i dipendenti pubblici.

Il portale ufficiale INPS e il più agevole e di veloce consultazione Inpdap-prestiti.it

Il sito INPS offre tutta una serie di sezioni e informazioni a riguardo. Il limite magari, com’è prevedibile può essere quello di scontrarsi con una mole di informazioni enorme, vista la totalità dei casi presi in carico dall’Inps. La consultazione può essere compromessa e piuttosto difficoltosa.

Una valida alternativa è rappresentata dal portale inpdap-prestiti.it. Un unico e ben strutturato contenitore che raccoglie tutte le informazioni relative a quella che fu l’attività dell’Inpdap

E che vi guiderà in quelle che sono le attuali proposte prese in carico dall’Inps per chi era iscritto al vecchio ente previdenziale. A differenza del sito ufficiale dell’Inps, dove magari dovrete girare un bel po’ prima di trovare quello che vi interessa, su questo sito troverete già le informazioni che potranno fare al caso vostro, come ad esempio:

1.la sezione dei prestiti inpdap: https://www.inpdap-prestiti.it/

2.la sezione dei piccoli prestiti: https://www.inpdap-prestiti.it/piccolo-prestito/

3.la sezione della cessione del quinto: https://www.inpdap-prestiti.it/cessione-del-quinto/

Nell’eventualità che dovrete fare ricorso a una sezione dell’Inps per capire come registrarvi, e dove, per poter formulare una precisa richiesta, grazie al sito suddetto potrete arrivarci più facilmente.

In quanto nelle varie sezioni informative vi sarà spiegato cosa cercare esattamente e come fare. In più la sezione informativa è completamente dedicata ai prestiti inpdap in voga prima della riforma. Senza che dobbiate passare inutilmente da un contenuto all’altro. Perdendo tempo e pazienza.

Vi è modo di avere un’idea immediata di preventivi e rate grazie agli strumenti reperibili in ogni sezioni del sito.

