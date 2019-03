12 marzo 2019- 10:27 Prezzi convenienti e assistenza pre e post-vendita, così Lineonline.it supera i 20 mila ordini al mese

(Milano, 08 Marzo 2019 ) - Milano, 08 Marzo 2019 - Professionalità, prezzi competitivi e tanta attenzione al cliente: è la ricetta che ha portato Lineonline.it a diventare dapprima leader nel settore antinfortunistico e, in tempi più recenti, punto di riferimento per il mercato on-line in Italia e in Europa.

Il progetto rappresenta l’evoluzione imprenditoriale di TPC Group Srl. La società, attiva dal 1972 nel mercato delle forniture industriali e del fai da te, ha deciso di svilupparsi nell’e-commerce per raggiungere i clienti in modo capillare. Una scelta, quella di ricorrere al commercio elettronico, condivisa per altro da molte altre aziende italiane: secondo una recente analisi di InfoCamere e Unioncamere, le attività di vendita online sono triplicate negli ultimi dieci anni.

E i dati di vendita dimostrano che l’obiettivo è stato centrato: Lineonline.it conta mediamente 700 ordini al giorno e supera i 20 mila al mese. Un successo che ha determinato nel corso degli anni un incremento dell’offerta, poiché sempre più marchi si affidano al portale www.lineonline.it per la vendita dei prodotti.

Sul sito troviamo un’ampia gamma di scarpe antinfortunistiche ed abbigliamento da lavoro, con oltre 30 mila prodotti per ogni brand del settore in pronta consegna. Una proposta specializzata che non si limita alle scarpe reperibili nei tradizionali negozi di calzature e nei negozi di hobbistica e bricolage, ma include attrezzature specifiche come gli scarponi antitaglio, indispensabili per chi lavora con la motosega.

Oltre agli articoli del settore antinfortunistico, sul sito è possibile acquistare elettrodomestici, stufe a pellet, trapani, utensili per il giardinaggio professionalie e il fai da te come ad esempio: decespugliatore, tagliaerba, motosega, potatori, lucidatrici, smerigliatrici, ecc...

Il favore del pubblico è stato ottenuto grazie a una vastissima offerta, ma anche all’efficiente servizio di assistenza che viene fornito, da personale esperto, in ogni fase di acquisto e post-vendita. Ai suoi acquirenti Lineonline.it non garantisce esclusivamente il supporto dei tradizionali form per la richiesta di informazioni, mette infatti a disposizione diversi canali di comunicazione: e-mail, WhatsApp, chat e telefono.

A conferma di una costante attenzione verso il cliente, il sito riporta pagine informative in cui sono illustrati i metodi di pagamento, i tempi e le procedure di spedizione e reso.

Vi sono poi approfondimenti sulla sicurezza sul lavoro e sul fai da te, contenuti che hanno lo scopo di educare i clienti (b2b e b2c) e incentivare un utilizzo prudente dei vari attrezzi e macchinari in vendita sul sito. A ciò si aggiungono guide dettagliate che accompagnano l’utente nella scelta di scarpe antinfortunistiche, saldatrici, generatore di corrente e molto altro.

