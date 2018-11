13 novembre 2018- 19:16 Primo piano su Efficienza Salute e Sicurezza in Rossi

- Il successo della certificazione OHSAS 18001

Importante traguardo per Rossi S.p.A.- azienda leader nella progettazione, produzione e distribuzione di riduttori, motoriduttori e motori elettrici - che ha recentemente ottenuto da TÜV NORD la certificazione internazionale OHSAS 18001(Occupational Health and Safety Assessment Series).

"Siamo orgogliosi di questo importante traguardo - afferma Marco Mearini, Direttore Generale di Rossi - che è stato ottenuto grazie a significativi investimenti nell'ambito della formazione, prevenzione, attraverso l'adozione di tecnologie all'avanguardia e alla responsabilizzazione ed al coinvolgimento di tutto il personale."

"Già da diversi anni - commenta Giovanni Volpi, Presidente di Rossi, la nostra azienda sostiene il proprio percorso di crescita e consolidamento della leadership globale tramite un'attenta politica di qualità. Questi risultati - continua Volpi - sono sicuramente il frutto di una filosofia di miglioramento continuo grazie all'introduzione del metodo Kaizen - cambiamento (Kai) meglio (Zen) - che ha consentito di rendere più efficiente la produttività con la massima attenzione alla sicurezza, motivando i dipendenti a vivere con proattività e positività il proprio ruolo."

Quest'operazione conferma la mission di Rossi ad essere Global Partner della clientela più esigente, per essere in grado di offrire soluzioni customizzate e di qualità .

Fonti ufficiali dichiarano che l'incremento degli infortuni sul lavoro nel settore della metalmeccanica si è attestato al +3,7% nel 2017 (+2,9% nel 2016). Rossi, totalmente in controtendenza, nell'ultimo triennio ha conseguito un trend drasticamente in ribasso, che nel mese di ottobre si attesta allo 0,15% di ore di infortunio su ore lavorate.

La nuova certificazione si aggiunge a quella già consolidata ISO 9001:2015 (Qualità), l'obiettivo di Rossi per il biennio 2019-2020 è quello di consolidare il sistema con l'adeguamento alla ISO 45001 per la Salute e Sicurezza e la certificazione ambientale ISO 14001.

Il fatturato consolidato 2018 di Rossi si attesta intorno ai 147 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto all'anno precedente, il valore complessivo degli investimenti a 13 milioni di euro.

ROSSI

ROSSI progetta, produce e distribuisce in tutto il mondo una gamma completa di riduttori, motoriduttori e motori elettrici nei più svariati settori e applicazioni. Fondata nel 1953, Rossi conta oltre 900 dipendenti (di cui 250 all'estero) e opera nei principali paesi attraverso quindici filiali internazionali e tre stabilimenti di produzione in Italia. Dal 2004 è una società di Habasit Holding, leader mondiale con sede in Svizzera.

