26 novembre 2018- 14:46 Privacy nel settore bancario e finanziario, workshop a Roma

(Roma, 25 novembre 2018) - Appuntamento a Roma l'11 dicembre per gli addetti ai lavori della protezione dei dati di banche e istituti finanziari. Workshop e tavola rotonda con gli esperti e la partecipazione del Garante per la Privacy. In occasione dell'evento, presentazione del nuovo volume di Fulvio Sarzana su Blockchain e intelligenza artificiale edito da Ipsoa, che sarà dato in omaggio alle aziende ed enti sostenitori di Federprivacy insieme al libro "Il Codice Privacy dopo il Dlgs 101/2018"

Roma, 26 novembre 2018 - Che i dati personali abbiano assunto un grande valore nell'era digitale ormai è un dato di fatto, ma quando il loro trattamento è legato a flussi di denaro ed attività finanziarie le criticità aumentano notevolmente, specialmente a seguito dell'introduzione prima del GDPR e più recentemente del Dlgs 101/2018, con il quale è stato armonizzato il nostro Codice della Privacy al Regolamento Europeo.

E come se non bastasse la nuova normativa sulla privacy, con l'incremento del cybercrime e le conseguenti necessità di gestire correttamente i data breach, nonchè la continua evoluzione delle tecnologie che spianano la strada a fenomeni come la Blockchain e la diffusione di Bitcoin ed altre cryptovalute, non è concessa alcuna distrazione per chi ha il compito di proteggere i dati personali nel settore bancario e finanziario.

E' per questo che Federprivacy ha organizzato per l'11 dicembre uno specifico workshop dal tema "La privacy nel settore bancario e finanziario", occasione in cui gli esperti della materia faranno il punto con gli addetti ai lavori delle principali banche e istituti finanziari italiani.

Il programma dell'evento, che si svolgerà al Palazzo dell'informazione Adnkronos, prevede al mattino una sessione seminariale, e nel pomeriggio una tavola rotonda riservata ad enti ed imprese che sono sostenitori di Federprivacy.

All'incontro, che sarà moderato dall'Avv.Antonio Ciccia Messina, autore di Italia Oggi, parteciperanno il Dott. Daniele De Paoli, direttore del Dipartimento realtà economiche e produttive del Garante per la protezione dei dati personali, l'Avv. Luca Bolognini, Presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy, Nicola Bernardi, Presidente di Fedeprivacy, l'Avv. Rocco Panetta, Country Leader per l'Italia della International Association of Privacy Professionals (IAPP), il Dott. Angelo Jannone, Coordinatore comitato scientifico di Fedeprivacy, e l'Avv. Fulvio Sarzana, che nell'occasione presenterà il suo nuovo libro "Diritto della Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT" edito da Ipsoa e patrocinato da Fedeprivacy.

Il workshop è riservato e gratuito per i partecipanti delle aziende ed enti sostenitori di Federprivacy, ai quali sarà consegnata in omaggio sia una copia del volume di Sarzana che una del libro "Il Codice Privacy dopo il Dlgs 101/2018" edito da Federprivacy.

