28 settembre 2018- 11:10 Quando lo sport diventa business: ecco gli sportivi più pagati

(Milano, 28 Settembre 2018) - Pensare allo sport come ad un lavoro qualsiasi è sempre più riduttivo. Basta dare uno sguardo all'infografica con la classifica degli sportivi più ricchi del 2018 realizzata dal sito Codicebonus (https://codicebonus-it.com/sportivi-piu-pagati/ ), infatti, per rendersi conto che in molti casi un calciatore o un giocatore di basket può arrivare a guadagnare molto di più di un imprenditore o di un manager.

Nella classifica dei 10 sportivi più ricchi il reddito varia da un minimo di 50 milioni di dollari ad un massimo di oltre 200. Numeri talmente alti da far girare la testa. Va detto che oggi uno sportivo può avere più fonti di reddito. Anzi, molto spesso non è lo “stipendio” la voce più importante, ma al contrario sono le entrate indirette quelle che fanno davvero la differenza.

Sponsor e compensi dei 10 atleti più ricchi

Basti pensare ad un tennista come Federer, considerata una vera e propria leggenda e, forse, il miglior tennista di sempre. Con i tornei ha guadagnato “solo” 6 milioni di dollari quest’anno, ma il suo reddito è stimato poco sopra i 70 milioni. Com’è possibile che la cifra lieviti così tanto?

Semplice, grazie agli sponsor, alle pubblicità, alle esibizioni a pagamento e alle altre varie partnership che questi sportivi sono in grado di concordare con le aziende. Insomma sportivi sempre più simili a vere e proprie aziende dal fatturato milionario.

Il tutto è reso possibile da un mondo come quello attuale dove chi ha visibilità riesce a vendere la propria immagine a peso d’oro. Ma parte del merito va attribuito anche ai manager sportivi che, oggi, riescono a cavalcare questo trend molto bene portando ai propri clienti (ossia gli sportivi) introiti notevoli.

Se proviamo a dare uno sguardo veloce alla classifica scopriamo che tra i campioni dello sport più ricchi troviamo personaggi del calibro di Matthew Stafford e Matt Ryan quarterback dell’NFL, oppure giocatori dell’NBA, come Stephen Curry e LeBron James. Non poteva mancare una leggenda del tennis come Roger Federer che nonostante sia ormai quasi un “vecchietto”, si posiziona al settimo posto.

A rappresentare il calcio ci pensano Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, sicuramente i 3 giocatori più famosi oggi in attività. Infine non sorprende la presenza di 2 fenomeni del combattimento come Conor McGregor, campione della MMA, e Floyd Mayweather, considerato uno dei pugili più forti di tutti i tempi.

Numeri alla mano uno qualsiasi di questi sportivi guadagna più della maggior parte degli imprenditori e dei manager di azienda. Il segreto del successo? Sicuramente eccellere nella propria disciplina (tutti gli sportivi in questa speciale classifica sono considerati i migliori) e, cosa che sicuramente non guasta, essere un po' sopra le righe così da avere la massima visibilità.

Una ricetta, spesso imperfetta, che permette a queste persone di coronare il proprio sogno: ossia di diventare ricchi praticando lo sport che più li appassiona. Un sogno che accumuna la maggior parte dei giovani di oggi ma che solo pochissimi possono davvero trasformare in realtà.

