Quotazione oro usato? La valutazione nei compro oro si fa con strumenti high tech

(Roma, 17/09/2019) - Roma, 17/09/2019 – Vendere oro usato risulta essere conveniente, sicuro e molto semplice, dato che il prezzo dell’oro è in costante aumento. L'errore più comune di molti è pensare che la quotazione dell'oro corrisponda al prezzo che si può ottenere rivendendolo. Occorre invece fare distinzione tra quotazione e valutazione: per la prima ci si affida a un meccanismo chiamato fixing, per la seconda invece, bisogna rivolgersi ad uno dei tanti compro oro sparsi per l’Italia.

A prescindere dal fatto che si voglia investire comprando oro, oppure monetizzare vendendolo, è giusto informarsi per cercare di comprendere bene il funzionamento della quotazione oroche - va specificato - è esattamente identica per oro di borsa e oro usato.

A questo proposito, analizziamo i diversi metodi di valutazione e quotazione.

Fixing per la quotazione dell’oro

La quotazione dell’oro varia costantemente durante tutto il giorno. Il Fixing è il meccanismo per stabilire un prezzo di riferimento a livello mondiale: avviene attraverso la valutazione di domanda e offerta (cercando di mantenere un corretto equilibrio tra le due), garantendo così un profondo senso di sicurezza e trasparenza all'investitore.

Il fixing viene effettuato 2 volte al giorno dalle cinque più importanti bullion bank di Londra, alle 10.30 del mattino e alle 3 del pomeriggio, secondo l’orario inglese. I valori si riferiscono all’oro puro 24kt e sono fissati in dollari USA all’oncia troy (equivalente a circa 31,10 grammi). Visitando il sito del London Bullion Market Association (LBMA), chiunque può liberamente vedere il fixingufficiale dell'oro anche in Euro e Sterline.

Dal momento che, nella maggior parte dei casi, l'oro comunemente commercializzato è oro 18 carati (kt), per conoscere l’esatto valore dei propri gioielli, bisogna decurtare la quotazione dell'oro 24kt di circa il 25%, per garantire, quindi, una nuova ed esatta quotazione, giustamente inferiore.

Il Metodo OroLive per la valutazione dell’oro

Passando, invece, valutazione dell’oro usato, facciamo riferimento al metodo usato da uno dei principali Compro Oro di Roma, OroLive, di Valerio Saltari. Lo scopo finale dichiarato è quello di garantire serietà ed una maggiore trasparenza verso il cliente. Per farlo è stato creato e perfezionato nel tempo un vero e proprio metodo, che passa attraverso alcuni semplici passaggi e strumenti all’avanguardia, primo fra tutti un monitor ad ingresso negozio che riporta le quotazioni oro in tempo reale provenienti dalla Borsa di Londra messo a disposizione per i clienti:

•Controllo del metallo tramite acido nitrico: il metodo dell’acido è quello più comunemente adottato dai Compro Oro e consiste nel grattare con una pietra un punto nascosto di un oggetto in (presunto) oro per poi versarvi sopra uno specifico acido, l'acido nitrico. Se il segno continua ad essere visibile, vuol dire che si possiede dell'oro vero; al contrario, se il segno dovesse scomparire, vuol dire che si tratta di altro materiale.

Sebbene sia una pratica di controllo diffusissima tra tutti i commercianti, non è sicura al 100%.

•Spettometro X-Ray: è un macchinario specifico per l'analisi accurata e minuziosa dei metalli preziosi e garantisce massima precisione. I raggi X, in modo assolutamente non invasivo, permettono di ricavare l’esatta composizione degli oggetti analizzati. È un’analisi perfetta per oggetti di alto valore e per grandi quantità di oro (infatti viene comunemente utilizzato nelle fonderie).

Uno dei modelli più famosi, il Niton Thermo Scientific DXL è uno spettrometro specifico per metalli preziosi, usato dalle fonderie e dai banchi dei pegni e, per la prima volta, anche dal Compro Oro OroLive di Roma. Nello specifico, serve ad analizzare la purezza e la composizione chimica dei metalli preziosi (per un totale di 21 elementi) in maniera veloce e assolutamente molto precisa. Quanto ai metalli preziosi, è capace di analizzare, oltre a oro e argento, anche platino e palladio, metalli che altrove si riescono a vendere con difficoltà. Un’analisi attraverso questo strumento permette una valutazione altamente precisa indipendentemente dalla caratura dell’oro, e non sono pochi i clienti di OroLive che hanno fatto anche centinaia di chilometri per far valutare i propri oggetti con questo strumento.

Altri strumenti per la valutazione e la valorizzazione dell’oro usato

Il lavoro di OroLive e di Valerio Saltari non si riduce all’utilizzo di questi specifici macchinari, ma ad un costante lavoro di informazione rivolto alla clientela di tutti i Compro Oro d’Italia, soprattutto in seguito al boom che queste attività hanno vissuto negli ultimi anni. Il messaggio che traspare da ogni articolo del suo blog informativo Valutazione-Oro.com, è la necessità di far ottenere al cliente che si rivolge ad un Compro Oro, la corretta valutazione dei propri preziosi.

Discorso simile è portato avanti anche per l’acquisto di gioielli firmati: non mancano, infatti, operatori che pagano un gioiello Tiffany&Co. o un Bulgari in base al solo peso dell’oro, non riconoscendo, invece, il valore aggiunto del brand. OroLive, invece, non solo applica questa corretta valutazione, ma attraverso la gioielleria ReLusso (della stessa gestione), gioielleria di brand di lusso rigenerati li ripropone in vendita ad un prezzo fortemente competitivo, non prima di averli ricondizionati attraverso il metodo certificato LuxuRigen™, che applica una doppia sterilizzazione ai gioielli, restituendo loro lo splendore del primo giorno.

Infine, l’impegno di Valerio Saltari si rivolge anche ai colleghi del settore Compro Oro: è stata da poco lanciata negli store digitali (Android e iOs) l’app iKarat, il primo calcolatore avanzato per l’oro puro che permette di calcolare quanto oro puro sarà presente nella verga dopo la fusione, con la differenziazione delle diverse carature.

