21 ottobre 2019- 16:14 Quotazioni fallite per Ferretti e RCF che pagano il prezzo di una comunicazione inefficace

(Milano 21 ottobre 2019) - Dalla sua fondazione Le Fonti assiste le aziende nella diffusione dell’informazione, conscia di quale possa essere il risultato di una pianificazione fallimentare

Milano, 21 ottobre 2019 – Qual è il prezzo da pagare per una comunicazione inefficace? Quanto è importante per un’azienda riuscire a far emergere il proprio valore? Sono queste le domande che società e investitori si stanno ponendo negli ultimi giorni, dopo aver assistito al fallimento della quotazione a Piazza Affari di altre due realtà italiane.

Lo sa bene Ferretti che, nonostante il supporto dimostrato dagli investitori, si è trovata a dover rinunciare alla quotazione, pena la svendita della società. Stessa sorte per Rcf, che ambiva al collocamento per estinguere il debito e fare tesoro delle opportunità di acquisizione offerte dal settore.

Da sempre Le Fonti guarda alla comunicazione come uno dei principali motori della crescita. Pioniera nella trasmissione in streaming dell’informazione finanziaria, economica e giuridica Le Fonti Tv, con le sue oltre 700 ore di diretta al mese e un palinsesto in costante aggiornamento, si è rapidamente imposta come punto di riferimento nel settore.

Occhi puntati sulle altre società italiane in attesa di quotazione: Newlat, Sanlorenzo e Franchi Umberto Marmi. Dopo i deludenti risultati delle connazionali si spera in un risultato migliore e, soprattutto, in un piano di comunicazione più ragionato.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

