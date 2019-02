28 febbraio 2019- 18:42 ReadSpeaker consolida la sua posizione di leader mondiale nel settore della sintesi vocale riunendo sotto un unico ombrello i marchi Voiceware, Neospeech, VoiceText e rSpeak.

- Questa combinazione unica di tecnologie consente ai team di sviluppo di ReadSpeaker di condividere decenni di esperienza e creare voci text to speech (TTS) di livello mondiale basate sulle più avanzate tecnologie Deep Neural Network (DNN) e Artificial Intelligence (AI).

Oggi, ReadSpeaker fornisce una gamma ancora più ampia di soluzioni vocali, lingue di alta qualità e supporto ineccepibile. Orgogliosa della straordinaria qualità delle sue voci e delle sue soluzioni, nonché del suo team di specialisti vocali, ReadSpeaker è oggi il "Pioniere della Tecnologia Vocale" per eccellenza.

Chi è ReadSpeaker www.readspeaker.com/it

ReadSpeaker è un fornitore globale di voci text-to-speech (TTS) di alta qualità in grado di supportare decine di lingue e offrire una pluralità di voci sintetiche dal timbro vocale pressoché identico a quello umano. ReadSpeaker è una società del gruppo HOYA Corporation, con uffici in 15 paesi, oltre 10.000 clienti in 65 nazioni, in grado di proporre un'offerta completa di soluzioni text-to-speech sia come Software-as-a-Service (SaaS) che come licenze software utilizzabili per applicazioni offline. ReadSpeaker integra tutte le tecnologie vocali innovative di HOYA offrendo soluzioni TTS a 360 gradi tramite una vasta gamma di applicazioni vocali per tutte le piattaforme e i dispositivi utilizzati nei vari settori industriali, per organizzazioni pubbliche e private, per esigenze di vocalizzazione online, offline, embedded, su server o desktop, per app vocali, produzione di audio parlato, voci customizzate e altro ancora. Con oltre 20 anni di esperienza, ReadSpeaker è sinonimo di "tecnologia vocale pionieristica" all'avanguardia nel settore del text-to-speech.

www.readspeaker.com/it roy.lindemann@readspeaker.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/827887/ReadSpeaker_Logo.jpg