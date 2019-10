11 ottobre 2019- 12:03 Record fiducia dei tifosi nella Nazionale

(Roma, 11 ottobre 2019) - 98% la pronostica qualificata agli europei, il 91.3% vincente sulla Grecia

Roma, 11 ottobre 2019 - La delusione per la mancata qualificazione dell’Italia ai mondiali russi del 2018 sembra ormai un ricordo visto l’entusiasmo e la fiducia con cui viene salutata la nazionale targata Mancini. Positività che trova probabilmente giustificazione negli ottimi risultati raggiunti. Con 9 vittorie (e 4 pareggi) nelle prime 15 partite, il “Mancio” si posiziona subito dietro ad allenatori del calibro di Trapattoni, Sacchi, Fabbri e Vicini. Ed il dato è confermato anche dall’analisi del bwin Data Center (www.bwin.it) che rileva come il 98% degli appassionati abbiano pronosticato la qualificazione alla fase finale dei prossimi europei con l’Italia in campo nella partita d’esordio all’Olimpico di Roma.

E proprio all’Olimpico è in programma la sfida che sabato vedrà contrapposti gli azzurri (eccezionalmente con la divisa verde) e i greci. Anche in questo caso i pronostici sono quasi unanimi, con il 91,3% degli scommettitori che crede in una vittoria della nostra nazionale.

Il marcatore più atteso è il “Gallo” Belotti, reduce dalla preziosa doppietta nella partita di settembre contro l’Armenia. Ad aspettarselo sul tabellino è il 41% degli sportivi, seguito da Ciro Immobile in cui ripongono fiducia il 19% degli appassionati, probabilmente convinti che il proposito del giocatore laziale di ripagare il debito con la nazionale, sia saldato già questo sabato.

