25 luglio 2019- 10:30 Red Dot Design Award: Studio Volpi vince il Red Dot: Best of the Best

(Carnago (VA), 25 luglio 2019 ) - Carnago (Varese), 25 luglio 2019 - Si è conclusa con un trionfo per lo Studio Volpi l’edizione 2019 del Red Dot Design Award, la competizione più prestigiosa a livello globale nell’ambito del design industriale, che ha visto partecipare aziende da tutto il mondo per un totale di più 5000 progetti presentati.

Per l’azienda lombarda esperta di design, engineering and branding, fondata e diretta da Gianmario Volpi, due premi vinti nel concorso Red Dot Product Design Award con i progetti F Series di BONECOe con il forno combinato Act.o di Angelo Po Grandi Cucine, ma soprattutto il Red Dot Best of the Best conquistato sempre insieme all’azienda emiliana, leader globale del professional cooking.

La cerimonia di premiazione si è svolta l’8 luglio presso lo splendido Aalto Theater di Essen, Germania, dove il fondatore e CEO di Red Dot, il Professor Peter Zec, e Nils Toft, Managing director di Designidea, hanno consegnato il premio Best of the Best a Glauca Vesperini, Brand and Marketing Manager di Angelo Po Grandi Cucine, e i rappresentanti di Studio Volpi Patrizio Cionfoli(Direttore Design), Massimo Battaglia (Senior Industrial Designer) e Nikola Mitrovic (User Interaction Designer).

Non è la prima volta che Studio Volpi conquista il Red Dot Product Design Award (nel 2018 con il progetto Smart Car Seat R542 dell’azienda cinese Max-inf) e nel 2012 per la vending machine “Carthego” di Saeco, ma il conferimento come Best of the Best permette all’azienda di Carnago di sedersi tra i grandi del design a livello mondiale.

Gianmario Volpi, CEO dello Studio, commenta: ”Sono onorato dei due Red Dot Award e in particolar modo per il Best Of the Best. Il Design Team Studio Volpi ha saputo esprimere attraverso il design, l’innovazione e la user experience i valori del brand di un’azienda innovativa come Angelo Po.”

Massimo Aleardi, CEO di Angelo Po Grandi Cucine, aggiunge: “I nostri valori fondamentali sono l'eccellenza e l'innovazione e il Red Dot Award è un riconoscimento prestigioso dell'intenso sforzo profuso dai nostri talenti, che ci motiva a continuare nella nostra missione di abilitare esperienze memorabili nell’ambito food attraverso apparecchiature ad alte prestazioni anche attraverso un design elegante e funzionale.”

Fondato nel 1994, Studio Volpi è un punto di riferimento internazionale per lo sviluppo di progetti strategici vincenti. Grazie a un approccio multidisciplinare, che combina stile, comunicazione e tecnologia, Studio Volpi dà vita a reale e significativa innovazione. Spirito pionieristico, esperienza, visione e abilità di esecuzione sono gli asset grazie ai quali Studio Volpi rende ogni progetto un successo. Studio Volpi è esperto in concept design, tecnologia e innovazione, sviluppo della User Experience e User Interaction, branding e comunicazione.

