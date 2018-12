21 dicembre 2018- 10:51 Refin.it: disponibili online le nuove collezioni dedicate ai gradi formati

(Casalgrande, 21 dicembre 2018) - Casalgrande (Reggio Emilia), 21 dicembre 2018 - In occasione del recente Cersaie 2018, Salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredobagno, Ceramiche Refin, impresa di riferimento a livello internazionale nel mercato delle piastrelle in ceramica, ha presentato le nuove collezioni in due spazi espositivi. Una raffinata espressione del migliore made in Italy, di cui fa parte l’inedito grande formato da 120x278 cm, con uno spessore di appena 6 mm. Le piastrelle ceramiche grande formato accompagneranno le nuove collezioni e sarà associato a finiture già riportate in catalogo.

Le novità 2018/2019 in grès porcellanato di Ceramiche Refin

Quali sono le collezioni che influenzeranno le tendenze del settore ceramico 2018/2019? La ricercata proposta Refin è composta da linee adatte a vestire ogni ambiente. La collezione Creos fornisce al grès porcellanato il piacere estetico delle resine mediante superfici lievemente mosse ed irregolari, decise dall’avvicendamento di zone leggermente lucide e campiture di colore più opache che rimanda agli effetti tipici del processo di asciugatura delle resine artigianali.

Sul piano cromatico sono previste cinque varianti neutre (bianco Bride, i due grigi freddi Dorian e Shadow), due toni caldi (Cookie e Mud) e tre soluzioni inedite (blu ottanio Bluebay, rosso Coral e verde Lime). Anche grazie alle molte varianti di formato, tra cui l’opzione 120x278 cm, Creos è perfetto per curare contesti minimal o dal design moderno e creativo.

Sturdust è la linea ispirata ai contrasti e alla luminosità del cielo stellato. Le ceramiche si distinguono dalla concorrenza per un intreccio di venature tono su tono e leggeri riflessi creati dal lustro che, sfiorato dalla luce, conferisce un elegante effetto metallescente. La finezza della collezione ne fa una risorsa per spazi moderni e dalla spiccata personalità. I formati 75x150 e 75x75 interessano le finiture matt e soft, che vengono proposte in quattro varianti cromatiche dai toni freddi, a questi vanno ad aggiungersi i mosaici da 37.5x37.5.

Le ceramiche della serie Tune sono il prodotto di una originale sintesi di materiali lapidei provenienti da diverse aree del nord Europa, scelti e combinati per costituire pattern esclusivi. L’effetto prevede confluenza di delicate venature, piccoli grani e superfici dall’aspetto “sabbioso”. Quanto alle varianti cromatiche abbiamo quattro sfumature naturali (Snow, Rock, Lava e Desert) ed è molto ampia la scelta in fatto di formati: ci sono di grandi e medie dimensioni (120x120, 60x120, 60x60, 30x30 e per esterno 90x90 OUT2.0) e tre tipi di mosaici (Muretto 3D, Mosaico Linea e Mosaico).

Un’altra novità è rappresentata dalla collezione Giant che racconta la grandezza della natura e la maestosità delle foreste di castagni millenari. Riferimenti naturali che trovano espressione in un maxi-formato molto evocativo 30x240, oltre ai modelli da 25x150 e 15x90. Sei i colori che prendono spunto dalle tonalità del tronco di castagno (Dew, Moss, Bark, Sap, Heart e Pith).

Le collezioni Master plan, Prestigio e l’innovativo progetto Giardino

Al Salone internazionale bolognese (Cersaie 2018) Ceramiche Refin ha esibito altre due collezioni: Master plan, omaggio al fascino del calcestruzzo, e Prestigio, che attesta la riscoperta dei materiali lapidei. Le due linee vengono prodotte nelle nuove grandi lastre da 120x278. È stato dedicato spazio anche alle superfici per esterni. Le nuove offerte di Refin riguardano il formato 90x90 della innovativa linea OUT 2.0 di piastrelle in grès porcellanato a spessore 2 cm, realizzate nel rispetto di alti standard qualitativi e in grado di garantire prestazioni di lunga durata.

In collaborazione con Adriani & Rossi Edizioni, Refin ha progettato l’iniziativa Giardino, concepita per l’Hospitality e il Retail. Un’esperienza multisensoriale che coinvolge la vista, il gusto, l’olfatto e il tatto.

