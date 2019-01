15 gennaio 2019- 15:21 RelaxSanShop: il made in Italy degli indumenti medicali

(Mantova, 15 Gennaio 2019) - Mantova, 15 Gennaio 2019. Comodità, qualità e resistenza, tutto questo è RelaxSan, l’azienda tutta italiana che da oltre 30 anni è attiva nell’ideazione, produzione e commercializzazione di un’ampissima gamma di prodotti: si va dall’intimo alle calze medicali, dalle calze elastiche agli indumenti premaman. In pratica, parliamo di un’azienda che si è specializzata in maniera verticale sullo sviluppo di quegli indumenti che migliorano la qualità della vita.

Gli indumenti di RelaxSan sono studiati specificamente per persone che si trovano a vivere condizioni particolari (disturbi, gravidanza, malattie), ma non solo. Anche persone assolutamente sane e che non vivono particolari disagi, indossando i capi di abbigliamento ideati dall’azienda possono vivere quotidianamente con maggiore comodità, rispetto e cura del proprio corpo.

RelaxSan: una storia che inizia da lontano

Certi livelli di qualità nella creazione di qualsiasi prodotto, si raggiungono soltanto attraverso l’esperienza. Servono anni, a volte decenni, di test sui propri prodotti per ottenere il massimo risultato desiderabile per il cliente. Quando si parla di indumenti medicali, poi, questo discorso si fa ancora più serio e complesso.

Il percorso iniziato nel 1984 dalla società Calze GT S.r.l è proprio un esempio di come la passione e la dedizione nel cercare di migliorare il proprio prodotto, possano tradursi in risultati eccezionali. Nei primi anni ’80 l’azienda inizia la produzione e commercializzazione di calze e collant, ma negli anni il focus si sposta nel campo della compressione graduata.

Quella del marchio RelaxSan, dunque, è una storia semplice di molte realtà aziendali italiane che poi hanno conosciuto l’exploit decisivo. Quindi, se originariamente la produzione era fatta per fornire altre società, alla fine nel 1997 si scelse di dotarsi del proprio marchio e cominciare a commercializzare i prodotti in piena autonomia, sempre con uno sguardo attento all’innovazione e alla costante ricerca nel campo degli indumenti medicali, per renderli sempre più vicini alle esigenze dei clienti.

Già nel 2000 la società ha investito per sviluppare un reparto dedicato alla produzione di biancheria intima seamless, dove si trovano alcuni marchi di fabbrica tutt’ora in auge come RelaxMaternity e FarmaCell.

L’azienda oggi: la qualità del made in Italy

Il marchio RelaxSan, dunque, partito dal nulla, è arrivato oggi ad imporsi prepotentemente sul mercato grazie alla qualità dei suoi prodotti che sono 100% made in Italy e che anche per questo garantiscono standard elevatissimi e un’affidabilità davvero unica. La forte espansione aziendale vede il centro principale di produzione e commerciale, estendersi per circa 5000 metri quadrati, situato a Casalodo in provincia di Mantova.

Ma non solo esiste il negozio fisico. Da diverso tempo è possibile effettuare acquisti degli eccellenti prodotti della Calze GT S.r.l. anche sul sito RelaxsanShop. Si tratta di un e-commerce aziendale a tutti gli effetti dove è possibile spulciare all’interno di tutta l’ampia gamma di prodotti per trovare quello che fa al caso proprio.

Per i clienti più esigenti è possibile consultare anche l’area “recensioni” per sapere cosa dicono coloro che hanno già acquistato i prodotti aziendali. Recarsi su RelaxsanShop.it è un’occasione anche per conoscere eventuali sconti e promozioni previste dall’azienda.

Calze elastiche, Intimo contenitivo e premaman

Come abbiamo detto i prodotti di Relaxsanshop sono molteplici ma tra quelli di maggior successo spiccano, sicuramente, le calze elastiche a compressione graduata. Si tratta di prodotti sia da uomo che da donna studiati, appositamente, per chi soffre di problemi di circolazione rispettando i più alti standard di qualità. Da segnalare, anche, i prodotti relativi all’intimo contenitivo, sempre più richiesti, e quelli relativi alla linea di intimo premaman. Si tratta di prodotti di abbigliamento studiati appositamente per soddisfare le necessità delle future mamme in un momento tanto particolare della propria vita.

Nel complesso tutti i prodotti di Relaxsanshop sono accumunati dalla ricerca estrema della qualità abbinata ad un design unico e di tendenza. Perché un capo di abbigliamento medicale, oltre che utile alla propria salute, può essere anche piacevole da indossare.

Per maggiori informazioni: https://www.relaxsanshop.it/

Comunicato stampa a cura di Img Solutions srl (info@imgwebsolutions.it)