3 maggio 2018 Research Now SSI lancia la prima Dashboard multimediale del settore per una tempestiva misurazione e ottimizzazione delle campagne pubblicitarie

- DALLAS, 3 maggio 2018 /PRNewswire/ -- Research Now SSI, leader globale nel campionamento online e nella raccolta di dati digitali, annuncia il lancio della prima dashboard del settore per la misurazione delle campagne pubblicitarie, che permette di ottenere insight sull'efficacia delle campagne "cross-channel" in tempo reale - digitali, mobile, tradizionali ed emergenti. In questo modo i responsabili marketing ricevono dati sull'efficacia delle campagne pubblicitarie lanciate su tutti i canali di comunicazione mentre la campagna è ancora in corso, e possono quindi prendere decisioni importanti in modo tempestivo ed effettuare aggiustamenti di spesa al fine di ottimizzare l'impatto pubblicitario e il ROI

La nuova Dashboard multimediale della piattaforma ADimension® Ad Effectiveness di Research Now SSI include la reportistica sul livello di esposizione e coinvolgimento dei consumatori in canali quali TV tradizionale, "addressable TV", distribuzione di contenuti OTT (Over-the-Top), stampa, radio, annunci in-app e su canali OOH (Out-of-Home) quali ad esempio gli schermi negli stadi. A campagna in corso, lo strumento fornirà la possibilità di ottimizzare gli insight in tempo reale. Gli investitori pubblicitari possono valutare la performance di specifici canali o di una combinazione di canali e apportare eventuali modifiche sia in termini di spesa sia di scelta dei canali.

A differenza dei tradizionali strumenti di misurazione dei canali di comunicazione, ADimension collega i dati sulle impression a singole persone – non semplicemente a modelli o ad algoritmi – tramite l'utilizzo del panel globale su invito di Research Now SSI, il più grande panel online esistente. La ricca fonte di dati del panel di Research Now SSI - basato su persone che hanno fornito la propria autorizzazione a essere contattate - assicura dati di prima parte dettagliatamente profilati che garantiscono insight e misurazioni più accurate.

Con la nuova dashboard, la soluzione ADimension offre:

ADimension misura le metriche chiave dei brand: conoscenza, familiarità, preferenza e intenzione di acquisto. Supporta inserzionisti, agenzie di comunicazione e pubblicità, agenzie di ricerche di mercato ed editori, dall'individuazione dell'audience alla fase di test creativo, fino all'implementazione, ottimizzazione e valutazione dell'advertising.

"Gli inserzionisti necessitano di dati e insight rapidi e affidabili sull'efficacia degli annunci al fine di allocare al meglio l'investimento tra canali nuovi e tradizionali", ha dichiarato Bob Fawson, EVP, Product Development, Research Now SSI. "Nel contesto attuale, così ricco di canali e frenetico, devono anche essere agili e affrontare la strategia pubblicitaria in modo iterativo. La nostra nuova Dashboard multimediale, abbinata a dati di ricerca di prima parte, offre agli inserzionisti un'opportunità senza uguali di ottenere significativi miglioramenti in termini di risultati delle campagne e ritorno sull'investimento."

Chi è Research Now SSIResearch Now SSI è leader globale nel campionamento online e nella raccolta di dati digitali per ottenere dati più accurati per prendere decisioni di business. L'azienda offre soluzioni di dati per la ricerca di mercato di prim'ordine che regalano risultati migliori a oltre 4.000 clienti in svariati settori quali, ricerca di mercato, consulenza, comunicazione, salute e aziende, ed è riconosciuta come leader assoluta nel settore delle ricerche di mercato per qualità, dimensioni e soddisfazione dei clienti. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.researchnow.com e www.surveysampling.com.

