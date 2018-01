Rethink Robotics firma 11 nuovi accordi di distribuzione in Europa e nell'America Settentrionale per espandere la disponibilità e il supporto per Sawyer

19 gennaio 2018- 18:56

- BOSTON, 19 gennaio 2018 /PRNewswire/ -- Rethink Robotics ha annunciato oggi di aver firmato accordi con 11 nuovi distributori in America Settentrionale ed Europa, basandosi sulla sua rete globale esistente di partner di canale di qualità. Le nuove collaborazioni ampliano la presenza di Rethink in America Settentrionale ed Europa con l'inserimento di USA, Canada, Messico, Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Spagna, Italia, Svezia, Romania e Turchia.

I nuovi partner di canale disporranno tutti del robot Sawyer™ di Rethink, gestito da Intera® 5.2. A novembre 2017, Rethink ha presentato Intera 5.2 con Intera Insights, che è stato costruito sulla rivoluzionaria piattaforma Intera 5 per includere dati di produzione in tempo reale come la durata del ciclo, il numero di parti, la velocità e la forza. Intera 5.2 arriva subito dopo l'annuncio dei kit di impugnature della famiglia ClickSmart™, e introduce la soluzione robotica totalmente integrata più rapida da implementare nel mercato. Queste due versioni fanno parte del continuo impegno di Rethink nel fornire la migliore esperienza del settore al cliente, fattore chiave anche nella scelta dei componenti della rete di partner della società.

"Ci impegniamo a fornire un'esperienza straordinaria ai nostri clienti in ogni fase del processo, dalla scoperta all'implementazione fino al supporto continuo, e la nostra rete di partner di canale gioca un ruolo importante nel trasformare in realtà questa missione," ha dichiarato Scott Eckert, Presidente e Amministratore Delegato, Rethink Robotics. "Nella nostra espansione in aree geografiche critiche in America Settentrionale ed Europa, cerchiamo partner che offrano la soluzione migliore in termini di qualità del servizio e personale in grado di aumentare il livello della qualità del prodotto che stiamo offrendo ai clienti in tutto il mondo."

Tra i nuovi partner di Rethink ci sono:

Sono sempre di più i costruttori che sono alla ricerca di automazione intelligente e adattabile in settori quali materie plastiche, imballaggio, fabbricazione di metalli, elettronica e catena di fornitura automobilistica, si rivolgono sempre più a Sawyer per affrontare le carenze di manodopera e migliorare l'efficienza. Rethink Robotics continuerà ad aggiungere partner di canale strategici e selezionati in tutto il mondo per soddisfare questa crescente richiesta.

Informazioni su Rethink RoboticsRethink Robotics sta trasformando il modo in cui viene effettuata la produzione, con robot intelligenti e collaborativi in grado di automatizzare il 90% delle attività che fino ad ora non erano accessibili dall'automazione tradizionale. I robot Baxter® e Sawyer, gestiti dalla piattaforma software Intera, si adattano alla variabilità del mondo reale, possono cambiare rapidamente le applicazioni ed eseguire attività come le persone. Il risultato: i costruttori di tutte le forme, dimensioni e settori ottengono la soluzione di automazione rapida, facile da utilizzare e versatile di cui hanno bisogno per aumentare la flessibilità, ridurre i costi e accelerare l'innovazione.

Con sede a Boston, la suite di prodotti Rethink è disponibile in Asia, Europa e America Settentrionale. L'azienda è stata fondata da Bezos Expeditions, CRV, Highland Capital Partners, Sigma Partners, DFJ, GE Ventures e Goldman Sachs. Per ulteriori informazioni su Rethink Robotics, visitare il sito web www.rethinkrobotics.com e seguirci su Twitter @RethinkRobotics.

