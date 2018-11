5 novembre 2018- 12:46 Rethinking Villa Adriana. Oltre lo spazio archeologico

(Tivoli, 5 novembre 2018) - Meetings On Architecture Biennale di Architettura 2018 Rethinking Villa Adriana. Oltre lo spazio archeologico

Martedì, 6 novembre 2018 ore 14,30 Teatro alla Tese, Venezia

Tivoli, 5 novembre 2018 - L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este - Villae partecipa ai Meetings on Architecture, un programma di incontri in corso durante la 16a Mostra Internazionale di Architettura da maggio a novembre 2018. Il programma, curato da Yvonne Farrell e Shelley McNamara, esplora tutti gli aspetti del Manifesto FREESPACE.

L’incontro si propone di riflettere sul ruolo che riveste il patrimonio culturale all’interno del tessuto della città contemporanea, focalizzando l’attenzione sulle potenzialità insite nei parchi archeologici, quali “luoghi” disponibili e aperti (FREESPACE) a mutevoli interpretazioni dell’abitare.

In concomitanza con le celebrazioni per l’anno europeo del Patrimonio Culturale che si propone come obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza ad un comune spazio culturale, si aprirà un confronto indirizzato a sviscerare gli intimi rapporti tra archeologia, progetto architettonico e di paesaggio, all’interno di un dibattito scientifico multidisciplinare che, precisando il continuo processo di sedimentazione della storia del territorio archeologico, indirizza lo sguardo verso una nuova visione di questi spazi legati intrinsecamente ai nuovi fenomeni urbani e sociali.

Villa Adriana si presenta condizionata, inglobata all’interno di un tessuto urbano, ma da esso allo stesso tempo separata da confini non solo fisici, che affondano le loro radici nella concezione estetizzante della rovina, elemento da vedere, attraversare, ammirare nella sua ieratica irraggiungibilità. In questo contesto il parco archeologico può essere considerato come FREESPACE, che, attraverso strategie e interventi capaci di promuovere nuovi usi e nuovi modi di abitare senza cancellare indistintamente le tracce del passato, può rifondarsi in quel continuum antropologico e culturale che pervade da secoli il substrato del territorio della città e che può suggerire nuove forme di tutela e valorizzazione.

“Il tema della Biennale di quest’anno – sottolinea Andrea Bruciati, direttore dell’Istituto – stimola la riflessione sulle relazioni tra l’architettura e la comunità urbana, al fine di trovare nuove modalità di condivisione degli spazi aperti, anche storici, e di promuovere, attraverso nuovi progetti, un uso contemporaneo dei parchi archeologici. Creatività, sostenibilità, rigenerazione saranno i cardini di una rilettura del paesaggio di Villa Adriana.”

RELATORIArch. Francesco Cellini UNIROMA 3 Arch. Gaia Piccarolo POLIMI / Editoriale Lotus Arch. Giuseppe RalloSABAP Venezia Arch. Renato Rizzi IUAV Venezia

MODERATOREDott. Andrea Bruciati Direttore Villa Adriana e Villa d’Este - Villae

COORDINATOREArch. Fabio Sedia Istituto Villa Adriana e Villa d’Este - Villae

Informazioni: Arch. Fabio Sedia fabio.sedia@beniculturali.it+ 39 0774-768082