1 ottobre 2018- 11:52 REVOLVE presenta la dichiarazione di registrazione per la proposta IPO

- Morgan Stanley & Co. LLC e Credit Suisse Securities (USA) LLC fungeranno da joint bookrunning manager principali per l'offerta, mentre BofA Merrill Lynch agirà da bookrunning manager al pari di Barclays Capital Inc. e Jefferies LLC, mentre Cowen and Company, LLC, Guggenheim Securities, LLC, Raymond James & Associates, Inc. e William Blair & Company, L.L.C. opereranno da co-manager.

L'offerta sarà eseguita solo tramite prospetto. Copie del prospetto preliminare relative all'offerta, se disponibili, possono essere richieste a Morgan Stanley & Co. LLC, Att: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o per telefono al numero 1-866-718-1649; oppure contattando Credit Suisse Securities (USA) LLC, Att.: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, o telefonando al numero 1-800-221-1037 o per e-mail all'indirizzo newyork.prospectus@credit-suisse.com.

Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata presentata alla Securities and Exchange Commission ma non è ancora stata resa ufficiale. I titoli non possono essere venduti né sarà possibile ricevere offerte di acquisto prima che la dichiarazione di registrazione non sia stata resa effettiva.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita né sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, e nessuna vendita di questi titoli dovrà avere luogo in stati o giurisdizioni in cui tale offerta, sollecitazione o vendita siano ritenute illegali se eseguite prima della registrazione o della qualificazione in virtù delle leggi sui titoli vigenti in tale stato o giurisdizione.

Contatto per le relazioni con gli investitori:Investor Relations1-562-282-4990 IR@revolve.com

Contatto media:Kendall SargeantKendall.Sargeant@revolve.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/720263/REVOLVE_Logo.jpg