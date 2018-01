Riorientamento della collezione: THOMAS SABO lancia la sua Generation Charm Club

15 gennaio 2018- 15:57

- Più ambiziosa, più espressiva e per tutte le generazioni: con il lancio della collezione Generation Charm Club, in programma per il 16 febbraio 2018, THOMAS SABO reinventa il mondo dei Charm. La campagna internazionale coniuga i fashion look di maggiore tendenza con la passione per i gioielli e un modo totalmente inedito di esprimere la propria personalità.

La collezione Generation Charm Club detta le tendenze per la primavera-estate 2018: disinvolto look vintage, maxi Charm, seducenti mono-orecchini e un'incredibile varietà di porta-Charms. Proposti in formati e con strutture differenti, i nuovi Charm si prestano a giochi di sovrapposizioni e accostamenti effetto layering.

Tra i protagonisti della collezione, spiccano i Charm della categoria "Vintage Rebel": per la prima volta gli iconici motivi della linea Rebel at heart di THOMAS SABO si prestano a interpretare con i Charm look di grande effetto per lui e per lei. Da oggi, la collezione Generation Charm Club si rivolge a tutti i gruppi target di THOMAS SABO.

"Accostare le cose che ci stanno a cuore scavalcando confini. La collezione Generation Charm Club interpreta la nuova attitudine a personalizzare e scenografare con disinvoltura i nostri gioielli, talismani e simboli vintage preferiti", riassume Susanne Kölbli, Direttrice Creativa di THOMAS SABO.

La collezione Generazione Charm Club sarà in vendita dal 16 febbraio 2018 in tutti i negozi e gli shop in shop THOMAS SABO, nel nostro store online http://www.thomassabo.com nonché presso partner selezionati.

Su THOMAS SABO

THOMAS SABO è un'azienda internazionale leader nel settore della gioielleria e dell'orologeria che crea e commercializza prodotti di lifestyle per uomini e donne. Fondata nel 1984 da Thomas Sabo a Lauf an der Pegnitz, nel sud della Germania, oggi l'azienda è presente con circa 300 punti vendita propri nei cinque continenti e conta approssimativamente 1.860 collaboratori. Nella sua sede di origine, THOMAS SABO dà lavoro a circa 490 dipendenti. Su scala mondiale THOMAS SABO coopera inoltre con approssimativamente 2.800 partner commerciali così come con le principali compagnie aeree.

