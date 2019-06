10 giugno 2019- 11:21 Ristrutturare casa a Roma: cresce la richiesta di preventivi online

(Roma, 10 giugno 2019) - Roma, 10 giugno 2019 - Dover ristrutturare casa a Roma può sembrare una missione complessa e soprattutto dispendiosa, se non si ha idea a chi rivolgersi per avere un lavoro ben fatto a un prezzo conveniente. La soluzione migliore è affidarsi ad un'impresa che abbia solida esperienza e fama consolidata come la Sogek, che vanta oltre 30 anni di attività ed è diventata una delle aziende più importanti del settore in tutta Roma e provincia. All'interno del sito web www.sogek.it, creato e gestito dall'esperto di marketing Emanuele Perini, è possibile visionare alcuni lavori svolti, valutando così con i propri occhi la qualità dei loro interventi. I punti di forza di questa società sono l'affidabilità, la trasparenza e la convenienza, come potrete giudicare voi stessi grazie al servizio di sopralluogo gratuito, durante il quale potrete esprimere esigenze e dubbi, seguito da un preventivo dettagliato con l'indicazione dei lavori, delle tempistiche e dei costi. Sul sito di Sogek, oltre alle immagini e alle descrizioni di lavori già eseguiti, è anche possibile consultare qualche prezioso consiglio preliminare, per iniziare ad orientarsi. Un suggerimento importante è quello di considerare preferibilmente una ristrutturazione completa della casa invece che "a pezzi", anche se inizialmente l'idea può spaventare, soprattutto per il lato economico dell'impresa. Valutando però il brutto effetto che avrebbe una casa con una o due stanze rimesse a nuovo accanto ad altri ambienti più vecchiotti e trasandati, meglio optare per un lavoro radicale che permetta di dare un'unica impronta ai locali per quanto riguarda pavimenti, battiscopa e altri significativi elementi. Anche a livello di costi, conviene senza dubbio affrontare subito un lavoro globale, rispetto che diluire gli interventi nel corso del tempo e incorrere in disagi maggiori a livello organizzativo. I prezzi variano a seconda di fattori determinanti come la superficie della casa, lo stato degli impianti e i materiali che si scelgono di adoperare, ma con questa azienda si possono ipotizzare per Roma cifre comprese fra i 20.000 e i 45.000 euro per una ristrutturazione completa. Viene inoltre offerto da parte degli uffici amministrativi della Sogek un utile servizio di gestione delle pratiche relative alle detrazioni fiscali previste per legge, che possono raggiungere anche il 50% per cento dell'importo speso. Nella sezione relativa ai lavori eseguiti, potrete facilmente accorgervi della qualità delle ristrutturazioni, dell'attenzione a tutti i dettagli in ogni ambiente della casa o anche in locali commerciali. Un esempio riguarda lo spazio così importante della cucina, considerata spesso il fulcro della vita domestica, che viene trattata con particolare cura sia per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi che la funzionalità e durata degli arredi, senza mai perdere di vista il lato estetico, quindi l'armonia di materiali e colori adatta a creare un ambiente estremamente accogliente. Così come la ristrutturazione del bagno. Il tutto viene eseguito seguendo le indicazioni e i gusti del cliente e la sua predilizione per uno stile caldo e tradizionale o più lineare e moderno, abbinando sfumature di uno stesso colore o giocando sui contrasti. I costi per ristrutturare una cucina a Roma si aggirano fra i 3000 e i 6000 euro, considerando un'opera eseguita a regola d'arte, con certificati di conformità per lavori elettrici ed idraulici, copertura assicurativa e la possibilità di visionare il progetto tramite tecnologia 3D, per godere di una visione estremamente precisa e realistica dell'effetto finale. Non resta quindi che vincere le proprie resistenze e farsi aiutare da professionisti qualificati del settore che vi guideranno e assisteranno durante ogni tappa del processo di ristrutturazione, per soddisfare in pieno le vostre esigenze e rispondere ai vostri dubbi, offrendo la garanzia di un lavoro accurato e di un costo estremamente competitivo.

