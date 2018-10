26 ottobre 2018- 16:30 Robertshaw acquisisce CastFutura S.p.A.

- Fin dalla sua fondazione nel 1969, CastFutura ha costruito una forte reputazione e risultati comprovati nell'offerta di prodotti affidabili e innovativi per sistemi a gas, fra cui bruciatori, termocoppie, candele di accensione, accendigas e cablaggi per interruttori.

"In quanto parte della strategia di crescita di Robertshaw, l'acquisizione di CastFutura espande la nostra presenza nel settore della cottura in Europa, Sud America e Medio Oriente e rinforza l'impegno di Robertshaw nei confronti dei nostri clienti e dei mercati su cui operiamo", ha affermato Mark L. Balcunas, AD e Presidente di Robertshaw.

Marco Bonfigli, AD di CastFutura, ha affermato "Siamo entusiasti di unirci al Gruppo Robertshaw e la consideriamo un'opportunità per costruire sulla base dei nostri successi e migliorare la penetrazione sul mercato mondiale della nostra gamma di prodotti".

CastFutura impiega circa 750 dipendenti e opera 6 stabilimenti produttivi in tutto il mondo, in aggiunta alla sua sede e centro di progettazione di Terno D'Isola, Italia, a circa 45 km da Milano.

I termini della transazione non sono stati divulgati. La conclusione della transazione è soggetta alle usuali condizioni, fra cui l'autorizzazione normativa.

Robertshaw si è avvalsa della consulenza di Hogan Lovells per questa transazione. CastFutura si è avvalsa di William Blair (consulenza finanziaria) e Accinni, Cartolano & Associati (consulenza legale).

Informazioni su CastFutura S.p.A.

Con sede a Terno D'Isola, Italia, le attività di CastFutura sono rivolte principalmente ai clienti nel settore del riscaldamento e degli elettrodomestici in Europa, Medio Oriente e Sud America. L'azienda ha posizioni leader nei mercati dei bruciatori, delle termocoppie, delle candele di accensione, degli accendigas e dei cablaggi per interruttori di stufe e forni, oltre che degli elettrodi di accensione di diverse applicazioni per il riscaldamento, fra cui le caldaie standard e a condensazione ad elevata efficacia. Per ulteriori informazioni, visitare www.castfutura.com.

Informazioni su Robertshaw

Robertshaw è un'azienda di design, progettazione e produzione mondiale che vende componenti di controllo del flusso e di regolazione dell'energia critici per grandi apparecchi e sfrutta il suo portafoglio e la sua tecnologia nei mercati adiacenti e nei canali post-vendita. Le applicazioni principali includono i controlli per lavatrici e asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, stufe da cucina elettriche e a gas, apparecchi per la produzione di ghiaccio, erogatori di fluidi, caldaie, valvole del gas per riscaldamento centralizzato/localizzato e controlli di fluidi e temperature per automobili/fuoristrada. Per ulteriori informazioni, visitare www.robertshaw.com.

Contatto: Andy Culver, andy.culver@robertshaw.com, +1 630.260.3031, Ufficio: +1 800 304 6563

