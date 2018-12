19 dicembre 2018- 16:06 Robertshaw completa l'acquisizione di CastFutura S.p.A

- "CastFutura ha un'importanza strategica per Robertshaw per espandere la nostra presenza in Europa, Medio Oriente e Brasile. Con l'aggiunta di CastFutura e dei suoi controlli di combustione leader di mercato, abbiamo creato il portafoglio più completo nei prodotti e sistemi ad erogazione di gas tra i produttori di apparecchiature originali per la cucina e il riscaldamento residenziali e commerciali," ha detto Mark L. Balcunas, AD e presidente di Robertshaw.

Marco Bonfigli, Ad di CastFutura ha commentato: "CastFutura è entusiasta di entrare a far parte della famiglia Robertshaw e non vede l'ora di realizzare il valore aggiunto che le nostre aziende abbinate creeranno per i nostri clienti e le loro applicazioni."

L'acquisizione da parte di Robertshaw comprende i circa 750 dipendenti di CastFutura oltre alla sede centrale e il centro di progettazione di CastFutura in Italia a Terno D'Isola, come anche gli impianti in Bulgaria, Polonia, Ungheria, Italia e Brasile.

Robertshaw per questa transazione si è avvalsa della consulenza di Hogan Lovells. CastFutura è stata assistita da William Blair (parte finanziaria) e Accinni, Cartolano & Associati (parte legale).

Informazioni su CastFutura S.p.A. Con sede a Terno D'Isola, in Italia, l'attività di CastFutura si rivolge principalmente ai clienti operanti negli elettrodomestici e riscaldamenti residenziali in Europa, Medio Oriente e Sud America. L'azienda ha posizioni leader di mercato nei bruciatori, termocoppie, candele di accensione, accendigas e interruttori per piani cottura e forni, oltre che negli elettrodi di accensione per varie applicazioni di riscaldamento tra cui le caldaie di condensazione standard e ad alta efficienza. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.castfutura.com.

Informazioni su Robertshaw Robertshaw è un'azienda globale di design, progettazione e produzione che vende componenti cruciali per la regolazione dell'energia e di controllo del flusso per grandi apparecchiature e sfrutta il suo portafoglio e la sua tecnologia nei mercati contigui e nei canali post-vendita. Le applicazioni principali sono i controlli per lavatrici e asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, cucine elettriche e a gas, macchine per il ghiaccio, per erogazione liquidi, scaldabagni, valvole del gas per riscaldamento localizzato/centralizzato e controlli di temperature e fluidi per automobili/fuoristrada. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.robertshaw.com.

