12 marzo 2019 ROI Martin, il videocorso di Filippo Martin: le migliori strategie per vendere online

(Milano, 12 Marzo 2019 ) - Milano, 12 Marzo 2019 - È il Web l’infrastruttura che accomuna i più grandi imperi economici del nostro tempo. Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon, è al vertice della classifica degli uomini più ricchi al mondo, nella cui top 5 figura Mark Zuckerberg, presidente di Facebook. Le opportunità non mancano, ma vanno sapute cogliere. La realizzazione di iniziative commerciali di successo richiede l’acquisizione di competenze, l’avvio di un percorso formativo che prevede il ricorso a risorse specialistiche. ROI Martin è il corso di web marketing per chi vuole apprendere le migliori strategie per vendere online.

Frutto dell’esperienza maturata in anni di attività nel settore dell’affiliate marketing, ROI Martin è un prodotto dell’imprenditore digitale Filippo Martin. È composto da video-corsi che toccano tutti i temi di maggiore rilievo nel quadro dell’online marketing: Facebook Ads, Google Ads, creazione di un blog da zero e SEO. A queste tematiche principali si aggiungono contenuti omaggio che riguardano altri aspetti correlati, come la creazione di una landing page, un form cattura e-mail, un autoresponder e molto altro.

Attualmente il corso è in pre-lancio e viene proposto, esclusivamente in questa fase, con uno sconto del 50%. Per approfittare della promozione basta iscriversi subito su https://roimartin.com. Il pubblico di riferimento di ROI Martin è rappresentato da quanti intendono conoscere le strategie più efficaci per promuoversi, generare contatti e vendere online. Sono coinvolti ovviamente anche coloro che desiderano incrementare il volume di vendite.

ROI Martin nasce da un percorso professionale di sei anni condotto da Filippo Martin nel mercato del network e affiliate marketing. I successi collezionati lo hanno indotto a strutturare corsi formativi di web marketing: l’acronimo ROI (Return on Investment) è per altro un riferimento all’orientamento al business di questo prodotto. Non si tratta quindi di un sistema che promette, magari attraverso qualche escamotage, di generare soldi facili, ma di un prodotto concepito per dispensare formazione di alta qualità.

Dopo aver conseguito il diploma di geometra e lavorato come operatore sociosanitario, Filippo Martin ha profuso il suo impegno in progetti di network e affiliate marketing. La sua professione di imprenditore digitale lo vede dedicarsi principalmente alle affiliazioni: gestisce vari siti e blog, come ad esempio filippomartin.com e curarsibene.it, facendo ricorso a diverse fonti di traffico (da Facebook Ads a Google Ads).

Sito ufficiale: https://www.filippomartin.com/

