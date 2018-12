27 dicembre 2018- 16:56 Russian Venture Company e l'incubatore italiano Almacube raggiungono un accordo sullo scambio d'innovazione

- L'acceleratore di RVC GenerationS e Almacube - Incubatore dell'Università di Bologna hanno raggiunto un accordo per lo scambio di innovazioni tecniche al fine di migliorare lo sviluppo tecnologico in Russia e in Italia.

Lo scopo della partnership è quello di semplificare i legami tra gli ecosistemi di innovazione - startup, aziende ed esperti dei due paesi. GenerationS ed Almacube si scambieranno informazioni sui trend tecnologici che hanno luogo nei loro paesi ed inviteranno le startup a partecipare ai programmi di accelerazione.

I fondatori delle startup russe avranno l'opportunità di prendere parte ad attività di formazione in Italia, acquisendo così conoscenza di business development, entreranno nei mercati internazionali e riceveranno anche investimenti. Nel 2019, il programma di accelerazione "Start-up Unit" dell'Università di Bologna si propone di investire in startup fino a 125.000 euro.

GenerationS non offrirà solo supporto di accelerazione alle startup italiane, ma le aiuterà anche a stabilire partnership con grandi clienti corporate russi.

"La partnership con l'università è cominciata a seguito della nostra visita a Bologna in cerca di startup per l'acceleratore aziendale di Unilever. Siamo convinti dell'importanza della partnership e delle sue prospettive: questi sforzi congiunti aiuteranno a trasformare gli sviluppi scientifici dei nostri due paesi in progetti commerciali di successo, ad attrarre le startup dell' Università di Bologna verso il nostro acceleratore e le aiuteranno a costruire partnership reciprocamente vantaggiose con aziende russe. Il nostro fine ultimo è quello di migliorare la qualità dei progetti innovativi che arrivano nel mercato russo e di aumentare il passo della loro crescita consequenziale", ha spiegato Ekaterina Petrova, direttrice dell'acceleratore aziendale GenerationS. Per Fabrizio Bugamelli, Amministratore Delegato di AlmaCube "questa collaborazione favorirà l'internazionalizzazione di spinoff e startup ad elevato contenuto tecnologico dell'Univesrità di Bologna verso un mercato fortemente innovativo come quello russo"

Informazioni su GenerationS

GenerationS è una piattaforma federale per lo sviluppo degli strumenti di accelerazione aziendale. La piattaforma è attiva in RVC dal 2013. L'infrastruttura dell'acceleratore comprende più di 14.000 startup da 30 paesi diversi e 400 partner corporate e di ecosistema. GenerationS è stato il primo acceleratore russo ad entrare a far parte del network internazionale di acceleratori GAN, creato da Techstars.

http://en.generation-startup.ru/

Informazioni su Almacube

Almacube è l'incubatore e centro di innovazione dell'Università di Bologna. Creato nel 1999, Almacube è un incubatore non commerciale, certificato dal Ministero per lo Sviluppo Economico italiano.

https://www.almacube.com

http://www.facebook.com/techstartrussia http://www.vk.com/techstartrussia http://www.twitter.com/techstartrussia