10 ottobre 2018- 11:09 SBM esplora nuovi ambiti di applicazione sull'uso di prodotti a base di collagene stimolando la ricerca, il dibattito e la formazione della comunità medico-scientifica sul loro utilizzo

(Formello, 10 ottobre 2018) - SBM Srl, una società del gruppo Health Italia S.p.A. quotata al mercato AIM, rende noto di aver eseguito nuovi studi e nuove ricerche, che hanno l’obiettivo di aprire la strada a innovativi ambiti di applicazione per i prodotti a base di collagene, e di aver iniziato un programma di formazione e diffusione informativa presso la comunità scientifica, in particolare quella dei Medici Odontoiatri, più direttamente coinvolti dalle nuove opportunità proposte, attraverso l’utilizzo di prodotti a base di collagene. Da tempo infatti, il collagene viene utilizzato in prodotti per il benessere delle ossa, della pelle, dei capelli e delle unghie.

Tuttavia un’importante ricerca ha rivalutato il ruolo protettivo della saliva, della quale il collagene è un componente essenziale, sui denti e sul cavo orale in generale (Dowd FJ. Saliva and dental caries Adv. Dent. Res. 2000; 14,40).

In un recente studio, il Prof. Bruno Silvestrini, direttore dell’area ricerca scientifica di SBM, dimostra che una formulazione di saliva, ricostituita con collagene idrolizzato, blocca la potente azione erosiva esercitata dall’acido cloridrico su una membrana di rivestimento (Silvestrini et al in press); un risultato straordinario che ha portato SBM Srl a realizzare un prodotto in compresse orodispersibili, che rivestono il cavo orale esercitando un effetto fisico di barriera per favorire la rigenerazione della mucosa orale, confermando i dati in vitro che mostrano come costituisca un perfetto terreno di coltura cellulare, valorizzando la funzione del collagene in stomatologia ed odontoiatria.

I risultati dello studio insieme ad altri importanti aggiornamenti scientifici sull’uso del collagene, verranno illustrati nel prossimo convegno con crediti ECM, organizzato dall’Associazione di Odontoiatria Generale Italiana (AOGI): "AGGIORNAMENTI E RICERCA IN CAMPO ODONTOIATRICO, collagene e aminoacidi", che si terrà a ROMA il prossimo 12 ottobre presso il Ministero della Salute.

SBM Srl è una società farmaceutica italiana all’avanguardia, nata con la finalità chiara di offrire il proprio patrimonio di studi per realizzare una vera rivoluzione scientifico-culturale, attraverso la diffusione di soluzioni di comprovata efficacia. I prodotti SBM nascono da una rigorosa ricerca, documentata da lavori scientifici e da brevetti nazionali e internazionali, e sono sviluppati con l’idea di trasmettere al consumatore il valore e l’originalità di un approccio che guarda alla cura della salute prima che della malattia. Ogni prodotto è differente per composizione e indicazioni, ma il principio di azione è comune: “anziché contare sull’aiuto di sostanze esogene, ripristina e valorizza le risorse interne dell’organismo”. SBM mette a frutto la scienza, traducendola in implicazioni pratiche per ilbene comune, ovvero trasformando e valorizzando un solido patrimonio scientifico nella produzione e nella diffusione di soluzioni frutto esclusivo della ricerca. SBM è una società del gruppo Health Italia S.p.A., una delle più grandi realtà attive nella promozione della salute e nel panorama della sanità integrativa italiana. La ricerca scientifica di SBM è guidata dal Professor Bruno Silvestrini che vanta più di 30 anni di esperienza nella ricerca medica e farmaceutica, responsabile di scoperte farmacologiche di rilievo internazionale e autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche. Ha lavorato accanto al premio Nobel per la Medicina Daniele Bovet all’Istituto Superiore di Sanità, ha diretto il Laboratorio di Neurofarmacologia Lepetit e l’Istituto di Ricerca Francesco Angelini. È stato Professore Ordinario di Farmacologia all’Università “Sapienza” di Roma dove ha diretto il Dipartimento di Farmacologia delle Sostanze Naturali e di Fisiologia Generale e il Dottorato di Farmacologia, Farmacognosia e Tossicologia. Attualmente collabora con lo Sloan Kettering Cancer Center di New York e l’Università di Shangai. Negli ultimi 30 anni ha approfondito con entusiasmo e passione la ricerca sul “farmaco naturale” concentrandosi in particolare sugli effetti benefici del collagene sul corpo umano.

Health Italia S.p.A. è una società italiana che opera nel mercato della promozione di soluzioni di sanità integrativa e sostitutiva e si propone di fornire, per il mercato Italiano, servizi innovativi che migliorino la qualità e l’accessibilità ai servizi sanitari all’individuo mediante la divulgazione dei principi mutualistici, la promozione dell’allargamento della base sociale e l’adesione a Società di Mutuo Soccorso e ai relativi Sussidi Sanitari. Inoltre fornisce formazione e consulenza professionale a Fondi Sanitari, Casse di assistenza sanitaria e soprattutto a Società di Mutuo Soccorso. Il Gruppo Health Italia è infine attivo nel mercato dei Flexible Benefit verso società (clientela Corporate) e nell’erogazione di prestazioni sanitarie presso proprie strutture volte alla clientela Retail. Health Italia S.p.A. ha ottenuto la qualifica di “PMI innovativa” dalla Camera di Commercio di Roma.