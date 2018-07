17 luglio 2018- 15:02 SC Johnson amplia la divulgazione degli ingredienti delle proprie fragranze e continua a essere leader nel settore per la trasparenza sugli ingredienti

- RACINE, Wisconsin, 17 luglio 2018 /PRNewswire/ -- Oggi SC Johnson ha annunciato di essere la prima grande azienda di beni di largo consumo a divulgare gli ingredienti delle proprie fragranze fino a quelli che costituiscono lo 0,01% della formula dei prodotti, in tutto il mondo e per l'intero portfolio di marchi. Questa scelta, che va al di là delle imposizioni di legge, porta avanti il percorso decennale con cui SC Johnson sta trasformando il settore relativamente alla trasparenza sugli ingredienti.

"SC Johnson crede fermamente che i consumatori meritino di conoscere il contenuto dei prodotti che usano. Nel 2015 abbiamo iniziato a divulgare gli ingredienti delle fragranze dei singoli prodotti e da oltre un anno rendiamo pubbliche centinaia di ingredienti fino a concentrazioni dello 0,01%", ha affermato Kelly M. Semrau, Vicepresidente Senior per i Corporate Affairs Globali, la Comunicazione e la Sostenibilità. "Condividere maggiori informazioni sugli ingredienti dei prodotti è un bene per le famiglie ed è importante per l'intero settore. Siamo lieti di vedere che le altre aziende del settore stanno seguendo il nostro esempio, adottando le misure necessarie per una maggiore trasparenza."

SC Johnson ha iniziato il suo percorso di trasparenza come leader nel settore nel 2009, lanciando un sito web dedicato agli ingredienti, il primo nel suo genere: WhatsInsideSCJohnson.com. Nel 2012, l'azienda ha aggiunto un elenco completo degli ingredienti presenti nelle fragranze dei suoi prodotti. La gamma di fragranze di SC Johnson esclude circa 2.400 ingredienti che, pur rispettando gli standard del settore ed essendo legalmente in commercio, non soddisfano gli elevati standard dell'azienda.

Nel 2015, SC Johnson ha aggiunto nel proprio sito web l'elenco delle fragranze dei singoli prodotti. In caso di dubbi, i consumatori possono trovare su WhatsInsideSCJohnson.com le fragranze di tutti i prodotti SC Johnson, divisi per categorie. Nel 2016 l'azienda ha esteso il proprio programma di divulgazione all'Europa e nel 2017 è stato il turno dell'Asia. Entro la fine di quest'anno, il programma sarà avviato anche in America Latina.

Nel 2017, SC Johnson ha aperto ulteriori orizzonti rivelando per ciascun prodotto l'eventuale presenza di 368 allergeni cutanei. Questa scelta va oltre quanto imposto dalle normative dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, dove non esistono regole che impongono la trasparenza sugli allergeni.

All'inizio di quest'anno, SC Johnson ha svelato i criteri scientifici alla base del suo programma Greenlist™, che regola la scelta degli ingredienti in un'ottica di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Per saperne di più sul programma Greenlist di SC Johnson e sull'impegno verso la trasparenza degli ingredienti, visitate il sito WhatsInsideSCJohnson.com o consultate il Report sulla sostenibilità, disponibile online all'indirizzo www.scjohnson.com/report.

