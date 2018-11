28 novembre 2018- 12:18 Schneider Electric a MCT petrolchimico: Convergenza cybersecurity e Safety nel petrolchimico: un approccio olistico alla sicurezza di impianto

(Stezano, 28 novembre 2018) - Stezzano (Bergamo), 28 novembre 2018 - Schneider Electric, il leader globale nella trasformazione digitale dell’automazione e della gestione dell’energia, partecipa a MCT petrolchimico, che si terrà a San Donato Milanese presso il Crowne Plaza Hotel il 29 novembre 2018 presentando le proprie soluzioni e le proprie esperienze nella gestione e nella sicurezza di impianto.

Umberto Cattaneo, Cybersecurity EMEA Technical Sales Consultant di Schneider Electric, illustrerà come applicare linee guida e best practice per la cybersecurity nella integrazione di soluzioni Safety per la sicurezza di impianto.

Riguardo all’esigenza di innalzare le difese anche per i sistemi di Sicurezza e per presentare le nuove soluzioni per la safety di impianto, Fabio Beda – Senior Technical Sales Consultant, illustrerà in un intervento le nuove funzionalità e caratteristiche della linea Triconex, portando alcuni esempi pratici di applicazione.

Schneider Electric propone alle aziende del settore industriale, dell’energia e di altri settori EcoStruxure™, una piattaforma e architettura aperta, basata su standard e abilitata dall’Internet of Things. Tutte le soluzioni specifiche, i componenti, i software e i servizi che ne fanno parte sono nativamente concepiti in ottica cybersecurity, assicurando la compliance con le più stringenti direttive di settore.

In aggiunta, i servizi di difesa in profondità di Schneider Electric sono flessibili ed adattabili alle caratteristiche di ogni infrastruttura e impianto anche già esistenti, tanto da consentirne l’applicazione nel rispetto degli standard di riferimento, su sistemi OT ed IT propri e di altri brand oltre che di varie generazioni tecnologiche; questo, insieme alla disponibilità di esperti e consulenti interni dedicati che possono supportare i clienti per ogni aspetto della cybersecurity, è un tratto distintivo sul mercato.

Per ulteriori informazioni sulla proposta Schneider Electric per la cybersecurity industriale: https://www.schneider-electric.it/it/work/insights/how-to-protect-industrial-control-systems-from-cyber-attacks.jsp

Chi è Schneider ElectricSchneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider è leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema globale, collaboriamo con la più grande comunità di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacità di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro impegno per l’innovazione, la diversità e la sostenibilità permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni momento la nostra promessa: Life Is On.

Seguici sugli account italianiTwitter, Facebook e Youtube

Segui i nostri account globali su:LinkedIn Google Plus SchneiderTV Blog

Hashtag: #cybersecurity #MCTPetrolchimico #LifeIsOn #EcoStruxure #IIoT

Ufficio Stampa - Schneider Electric S.p.A.comunicazione@it.schneider-electric.com

Prima Pagina Comunicazione – Caterina Ferrara, Cristiana Stradella02 91 33 98 11 - caterina@primapagina.it; cristiana@primapagina.it