Schneider Electric annuncia importanti novità per la piattaforma EcoStruxure™ Power: il miglior sistema digitale di distribuzione elettrica è qui

Barcellona (Spagna),2 Ottobre 2019 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato oggi una significativa evoluzione della sua architettura e piattaforma EcoStruxure Power, che arriva alla sua terza generazione.

Lanciata nel 2016, EcoStruxure Power è una piattaforma abilitata dall’IoT che digitalizza e semplifica i sistemi di distribuzione elettrica in bassa e media tensione. Offre dati utili ad agire, per supportare decisioni che aiutano a proteggere le persone e gli asset, massimizzare l’efficienza operativa e la continuità aziendale, rispettare le normative.

Sfruttare il potere della digitalizzazione per la distribuzione elettrica

“In origine, abbiamo concepito EcoStruxure Power per rispondere alle aspettative e alle esigenze dei nostri clienti, che volevano un sistema di distribuzione elettrica totalmente digitalizzato” ha spiegato Philippe Delorme, Executive Vice President, Energy Management Business, Schneider Electric. “Con questa nuova evoluzione, confermiamo il nostro impegno ad offrire al mercato l’ecosistema digitale più robusto possibile, che porta efficienza, affidabilità e sicurezza senza precedenti”.

EcoStruxure Power: uno sguardo d’insieme ai nuovi vantaggi

• Sicurezza

Il monitoraggio continuo della temperatura riduce i rischi di incendi di origine elettrica, segnalando in anticipo problemi con connessioni difettose e aumenti anormali di temperatura nelle installazioni. Inoltre, riducendo o eliminando la necessità di fare ispezioni termografiche periodiche, riduce fino del 60% rispetto ai metodi tradizionali il costo totale di gestione nel ciclo di vita. La funzionalità è disponibile sia per i sistemi in bassa tensione sia per quelli in media tensione, coprendo in modo completo le esigenze dell’infrastruttura di distribuzione elettrica.

Protezione attiva dagli archi elettrici migliorata con i relé di protezione Easergy, che sono stati aggiornati con una funzione integrata dedicata alla protezione dagli archi elettrici e inseriti nei nostri software EcoStruxure Power Monitoring Expert e EcoStruxure Power SCADA Operations. Questo aiuta gli operatori di manutenzione, che hanno la responsabilità di mantenere i rischi elettrici al minimo.

• Efficienza

Con l’applicazione Energy Performance è già possibile integrare Power Monitoring Expert con i sistemi SCADA per ottimizzare la supervisione della gestione dell’energia. Adesso, unendo le forze con AVEA che è un fornitore leader di tecnologie di engineering, integriamo Power Monitoring Expert nell’offerta di software industriale di AVEVA, Wonderware. Ora i facility manager possono accedere a importanti misuratori di performance (KPI) basati sui consumi di energia e fare confronti, benchmark, analizzare l’uso dell’energia delle singole applicazioni di processo. Questo lo rende uno strumento ideale per i settori con l’automotive e i consumer packaged good.

PowerLogic™ PowerTag® invece è un robusto sistema di monitoraggio energetico per avere completa visibilità su come l’elettricità viene distribuita dai quadri elettrici. I sensori vengono inseriti direttamente sull’interruttore: sono componenti senza cavi, che si auto alimentano, e non serve alcuna attrezzatura per installarli. Raccogliere informazione da ogni circuito significa sapere sempre quali carichi stanno usando più energia, il che migliora l’efficienza energetica e operativa.

• Cybersecurity

Molti prodotti, come i relè di protezione Easergy P5, le unità terminali remote Easergy T300 e il server switchboard Enerlin'X IFE, sono stati rinforzati, in linea con la strategia Schneider Electric che prevede di adottare soluzioni di cybersecurity sempre più stringenti, e in accordo con l’affermato standard globale ISA/IEC 62443 per la sicurezza delle reti di Sistemi di Controllo Industriale.

Infine, il nuovo software EcoStruxure Cybersecurity Admin Expert è uno strumento di configurazione e gestione delle policy di cybersecurity completo e intuitivo, pensato per gli ambienti OT, che permette di gestire tutte le esigenze dei sistemi in modo unificato.

EcoStruxure Power – software e servizi

• EcoStruxure Microgrid Operation e EcoStruxure Microgrid Advisor sono applicazioni software scalabili e predittive che prendono il controllo delle risorse energetiche distribuite in tempo reale, per poterle gestire meglio e per aumentare la resilienza in caso di imprevisti nelle condizioni della rete. Inoltre, queste soluzioni propongono all’utente scenari operativi e previsioni basate su algoritmi predittivi progettati per ottimizzare l’affidabilità del sistema, l’efficienza energetica e la sostenibilità.

• EcoStruxure Asset Advisor è un servizio digitale basato su cloud che valuta dati reali provenienti da componenti dei sistemi di distribuzione elettrica connessi ed applica funzionalità evolute di analytics per individuare potenziali rischi. Il servizio predittivo aiuta a gestire le performance degli asset e la sicurezza con analytics predittive. Il nuovoservizio preventivoaiuta ad anticipare le esigenze di manutenzione e gestire l’operatività quotidiana con funzionalità di allarme intelligenti. Permette di ottenere efficienza finanziaria e assicurarsi eccellenza operativa, minimizzando le interruzioni impreviste, monitorando i consumi energetici e ottimizzando l’impiego del budget destinato alla manutenzione.

• EcoStruxure Power Advisor è una suite di servizi basati su analytics per i sistemi di gestione dell’energia, che ottimizza l’affidabilità della rete e migliora l’efficienza operativa delle squadre di servizio, perché individua problemi di qualità dei dati e di rete elettrica ovunque si verifichino e assegna loro priorità di intervento. Inviando raccomandazioni automatizzate e approfondite, permette di impiegare in attività ad alto valore aggiunto le ore non produttive, grazie a due principali categorie di funzioni di analytics. Le analytics sulla qualità dei dati offrono informazioni e raccomandazioni che permettono di rendere ancora più affidabile la base di dati a cui l’azienda attinge e aiutano a mantenere in buona salute la rete elettrica. Le analytics sulla rete elettrica offrono sommari dettagliati di sistemi e trend, per identificare debolezze e proporre soluzioni di mitigazione che prevengano impatti negativi sull’ operatività.

