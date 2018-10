18 ottobre 2018- 11:08 Schneider Electric e Hoepli: la trasformazione delle competenze per le professioni dell'Industria 4.0

(Milano, 18 ottobre 2018) - Oggi alle 18 presso la Libreria Hoepli di Milano la presentazione del volume “Industria 4.0” edito da Hoepli e un confronto con i mondi della formazione e dell’impresa sull’evoluzione tecnologica che porta valore

Milano, 18 ottobre 2018 - Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, e Hoepli - storica e autorevole casa editrice attenta ai cambiamenti della società e del mondo del lavoro, organizzano oggi un evento che, partendo dalla presentazione del volume Industria 4.0 realizzato insieme per creare uno strumento di didattica innovativo per le professioni dell’Industria 4.0, affronterà a tutto campo il tema della trasformazione delle competenze legata alla digitalizzazione.

Il volume Industria 4.0, i cui contenuti sono stati curati dall’autore e formatore Salvino Zocco e dal professor Fabrizio Cerri, è il primo di una collana editoriale co-progettata da Schneider Electric e Hoepli, denominata “Laboratori di Alternanza Scuola & Lavoro – Percorsi formativi per le future professioni”. La collana si propone di accompagnare studenti e professionisti nell’acquisizione e nella sperimentazione di quel sapere nuovo, tecnologico, multidisciplinare e integrato che connettività e digitalizzazione rendono necessario e che sarà indispensabile per operare nel mercato del lavoro di domani.

Il testo, che comprende anche un’ampia sezione di contenuti multimediali per la didattica laboratoriale, ha intercettato un’esigenza reale del mondo della formazione, venendo adottato dal suo lancio a fine 2017 in un numero crescente di scuole - Istituti di Istruzione Tecnica Superiore, Centri di Formazione Professionale, Istituti Tecnici Superiori e Università. Si è rivelato, però, anche uno strumento efficace per un’introduzione alla trasformazione delle competenze al di fuori dei percorsi formativi, riscuotendo interesse nell’area dell’impresa.

L’incontro odierno è l’occasione per riunire sia i soggetti protagonisti della creazione della collana sia alcune delle realtà che stanno sperimentando il valore aggiunto della proposta editoriale e attendono con interesse l’uscita, ormai prossima, di altri volumi – per esempio quello dedicato al tema dell’efficienza energetica già in lavorazione. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Alessia Varalda.

In apertura l’ Amministratore Delegato di Hoepli Giovanni Ulrico Hoepli, Laura Bruni Direttore Affari Istituzionali e Relazioni Esterne di Schneider Electric e Salvino Zocco, Autore e Formatore, racconteranno come è nata questa partnership, sulla base di quali esigenze culturali, tecnologiche e prospettiche è stata progettata la nuova collana e come è stato strutturato di conseguenza il primo volume Industria 4.0.

Seguiranno poi i punti di vista di Raffaele Crippa, Direttore dell ITS Lombardia Meccatronica e di Marco Buffoni, proprietario dell’azienda A.M.B – System Integrator che opera nel mercato dell’automazione – che discuteranno del valore più esteso di questo libro nell’ambito dell’Industria 4.0, fenomeno che determina non solo un cambiamento nelle competenze, ma anche l’emergere di nuove professioni e una trasformazione nel modo di operare da parte delle aziende.

Si approfondirà poi il tema del valore per la didattica e l’impatto che ha avuto l’adozione di questo volume nella scuola, con gli interventi di Antonio Scinicariello per il MIUR, di Gianfranco Mereu, Responsabile delle Relazioni con le Scuole e le Università di Schneider Electric e di Fabrizio Berta, Direttore del CFP Rebaudengo di Torino.

"Per Hoepli - dichiara Giovanni Ulrico Hoepli, Amministratore Delegato della storica Casa Editrice Libraria Ulrico Hoepli - si tratta di un’occasione straordinaria per proseguire, nel solco della tradizione dell’editore, a guardare verso l’eccellenza dell’innovazione tecnologica, in questo caso perfettamente rappresentata da Schneider Electric, da portare in quota nelle scuole e nelle aziende per una formazione sempre più vicina al mondo del lavoro"

"Il sodalizio tra Hoepli e Schneider Electric è nato dalla comune passione per la formazione e dalla convinzione condivisa che i saperi verticali non più sono sufficienti, da soli, per vivere nella quarta rivoluzione industriale” aggiunge Laura Bruni , Direttore Affari Istituzionali e Relazioni Esterne di Schneider Electric. “L’Internet delle Cose fa convergere tecnologie operative ed informatica, rende comunicanti e interconessi oggetti molto diversi tra loro, fa lavorare insieme professioni e sistemi un tempo impermeabili e lontani. L’era digitale ha bisogno di competenze integrate e di una rinnovata curiosità intellettuale. Questa speciale collana trova la sua forza in un connubio di visione tecnologica, sensibilità editoriale e nuovi modelli di pensiero. Per un futuro smart da affrontare con consapevolezza, libertà e fiducia".

La partecipazione all’evento è libera. L’appuntamento è per le ore 18.00 di oggi 18 ottobre presso la Libreria Hoepli, in Via Hoepli 5 a Milano.

