Schneider Electric lancia la sua seconda Smart Factory in Cina

(Stezzano (BG) 16 gennaio 2019 ) - Stezzano (BG) 16 gennaio 2019 – L’impianto SBMLV Plant di Schneider (Beijing) Medium & Low Voltage Co. Ltd, società sussidiaria del leader nella trasformazione digitale dell’energia e dell’automazione Schneider Electric, è la seconda fabbrica in Cina che fa parte del programma Smart Factory lanciato dal gruppo.

Impiegando soluzioni basate su EcoStruxure for Industry, l’impianto ha migliorato la produttività dell’8-10% all’anno grazie all’ottimizzazione dei processi, è ha registrato un miglioramento record dell’efficienza energetica: tra il 5 e l’8% in un anno. Questa struttura sarà un vero e proprio ambiente di studio dal vivo per i player industriali tradizionali che vogliono evolversi verso lo smart manufacturing.

Come leader nella trasformazione digitale, Schneider Electric ha lanciato il programma “Smart Factory”, basato sulla sua piattaforma EcoStruxure for Industry – e ha aperto le porte per condividere le sue conoscenze e le best practice che aiutano a risolvere i problemi dei clienti.

Le Smart Factory Schneider Electric impiegano le soluzioni che fanno parte dell’architettura EcoStruxure, com prodotti connessi, controllo edge, applicazioni analitici e servizi per la gestione dell’energia: Augmented Operator Advisor, Power Monitoring Expert, IoT monitoring via Machine Advisor & Aveva Insight, Lean Digitalization System per la gestione della fabbrica, Virtual Reality per l’industrializzazione, Augmented Reality per la formazione degli operatori, Robot Collaborativi, Veicoli a Guida Autonoma, assistenza per la manutenzione, Machine Learning.

Alla fine del 2018, Schneider Electric aveva attivato 8 smart factory, di cui due in Cina. Nell’insieme Schneider Electric ha già 38 impianti produttivi che già usano le soluzioni EcoStruxure per ottimizzare i processi produttivi e i consumi energetici: in queste aziende i dipendenti utilizzano già anche strumenti di gestione visuali, che aiutano a migliorare le loro performance. Una delle Smart Factory, sita a Le Vaudreil in Francia, è stata inserita nel 2018 dal World Economic Forum in un gruppo composto dalle 9 fabbriche più evolute del mondo (“Lighthouse Factories”).

Schneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider è leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema globale, collaboriamo con la più grande comunità di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacità di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro impegno per l’innovazione, la diversità e la sostenibilità permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni momento la nostra promessa: Life Is On. www.schneider-electric.it

