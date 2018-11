23 novembre 2018- 12:08 Schneider Electric lancia Schneider Electric Ventures: trovare, sviluppare e sostenere l'innovazione

(Stezzano, 23 novembre 2018) - Fondi, incubazione e partnership per le innovazioni più dirompenti

Già in corso progetti di grande impatto: l’azienda si propone di investire nei prossimi anni tra 300 e 500 milioni di euro

Stezzano (Bergamo), 23 novembre 2018 - Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, lancia Schneider Electric Ventures: un’iniziativa per identificare, sviluppare e sostenere progetti innovativi, capaci di produrre un grande impatto in termini di sostenibilità ed efficienza energetica. Diversi progetti sono già in corso e altri pronti a partire.

L’innovazione è elemento essenziale per sviluppare modelli di crescita sostenibile. Al di là dell’assoluta necessità di trovare soluzioni che preservino l’ambiente, le aziende devono soddisfare una domanda globale di energia che cresce senza tregua, adattarsi ad un ecosistema industriale ormai iper connesso e allo stesso tempo rispettare normative sempre più stringenti.

“Schneider Electric Ventures è il modo in cui aiutiamo gli innovatori a trasformare le loro idee in realtà e a fare davvero la differenza” ha dichiarato il Presidente e CEO di Schneider Electric Jean-Pascal Tricoire. “Schneider Electric Venture è la conferma del nostro impegno a sostenere imprenditori che condividono i nostri valori, per lo sviluppo dei loro progetti e l’accesso al mercato mondiale”

Schneider Electric mette già al primo posto l’innovazione, a tutti i livelli. L’azienda investe un miliardo di euro all’anno in ricerca e sviluppo; EcoStruxure™, la sua architettura e piattaforma aperta, interoperabile, abilitata all’IoT e pronta all’uso è la risposta più avanzata per le esigenze di gestione connessa dell’energia e dell’automazione industriale.

Con Schneider Electric Ventures, l’azienda si è impegnata a investire tra 300 e 500 milioni di euro nei prossimi anni in progetti di incubazione, partnership con imprenditori e fondi specializzati.

Nei primi mesi sono stati sviluppati già diversi progetti:

• eIQ Mobility, una start-up e spinoff di Schneider Electric Incubator, che abilita e accelera la diffusione su larga scala della mobilità elettrica fornendo soluzioni di gestione as a service delle flotte aziendali (Electric Fleet as a Service) pensat per grandi flotte commerciali • Clipsal Solar, una business venture che si occupa di soluzioni on-grid e off grid per applicazioni residenziali e commerciali. E’ attiva in Australia, paese in cui 1,8 milioni di proprietari di case hanno già installato pannelli solari per risparmiare sui costi dell’energia. Le previsioni di mercato dicono che entro il 2021 altre 134.000 famiglie faranno la stessa scelta. • Greentown Labs Bold Ideas Challenge iniziativa creata in partnership con Greentown Labs, dedicata a creare un percorso di accelerazione dedicato ai nuovi imprenditori, mettendo a disposizione mentorship, personale a supporto, grant da 25.000 dollari, risorse tecniche e di business di cui hanno bisogno per lanciare con successo i loro progetti.

Attraverso i suoi vari canali di investimento, Schneider Electric ha anche investito in equity in sei aziende:

• Sense, il leader nella tecnologia di disaggregazione dei carichi • Element Analytics, un leader nel settore big data analytics industriale • Habiteo, specializzatta in stampa 3D per la costruzione di nuovi edifici a uso residenziale • QMerit, la “Uber” dei contractor e dei costi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) • KGS, un motore predittivo per la manutenzione just-in-time • Claroty, l’azienda leader nella cybersecurity delle reti OT industriali

Per maggiori informazioni visitare: schneider-electric.com/ventures

