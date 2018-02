Schneider Electric nella lista World's Most Admired Companies 2018 di Fortune

13 febbraio 2018- 13:34

(Stezzano, Bergamo, 13 febbraio 2018) - • L'azienda è al quinto posto nel settore elettronico, guadagnando tre posizioni rispetto al 2017

• Un riconoscimento dell'impegno di Schneider Electric per l'innovazione e la sostenibilità e della capacità di trasmettere ai propri dipendenti il valore e il significato positivo del loro lavoro

Stezzano (Bergamo), 13 febbraio 2018 - Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, è una delle aziende che fanno parte della lista World's Most Admired Companies compilata da Fortune per il 2018. Quest'anno l'azienda è al quinto posto per il settore elettronica, guadagnando tre posizioni rispetto al 2017: un miglioramento che riflette il rafforzamento della sua reputazione di successo nel promuovere a 360 gradi innovazione, focalizzandosi con forza sulla sostenibilità.

La classifica annuale di Fortune è compilata sulla base di una survey che coinvolge le aziende americane e quelle di tutto il mondo che fanno parte della Global Fortune 500 ed hanno i ricavi più elevati nei rispettivi settori di appartenenza.

Per identificare i migliori in 52 settori, viene chiesto a executive, direttori, analisti attivi in ognuno di essi di giudicare le aziende in base a nove criteri: innovazione, gestione del personale, uso degli asset aziendali, responsabilità sociale, qualità del management, solidità finanziaria, valore di investimento nel lungo termine, qualità di prodotti e servizi, competitività globale. Per rientrare nella lista, i punteggi assegnati devono collocarsi nella metà superiore della classifica del loro settore.

Olivier Blum, Chief Human Resources Officer di Schneider Electric, ha commentato: "Siamo veramente orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento. Schneider Electric ha un forte impegno per la sostenibilità, evidente in tutto quello che facciamo: dalla nostra missione, che è innovare ed aiutare ad offrire a tutti energia pulita, affidabile e a costi accessibili, fino ai nostri sforzi per essere un'organizzazione sempre più inclusiva e ricca di diversità. Questi obiettivi ricchi di significato sono il motore dei risultati che le nostre persone realizzano, e della nostra capacità di fare la differenza".

Schneider Electric appare regolarmente nelle classifiche di settore che promuovono la sostenibilità e l’inclusione; il mese scorso, ad esempio, è stata inserita nel Bloomberg Gender-Equality Index, che misura in modo particolarmente distintivo la capacità delle aziende di promuovere la parità di genere, in tutto il mondo e in tutti i settori. Questi riconoscimenti rafforzano il già importante impegno che Schneider Electric profonde nel creare una cultura inclusiva, rispettosa della diversità e attenta alla parità.

Chi è Schneider Electric

Schneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider è leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema globale, collaboriamo con la più grande comunità di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacità di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro impegno per l’innovazione, la diversità e la sostenibilità permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni momento la nostra promessa: Life Is On. www.schneider-electric.it

