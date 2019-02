7 febbraio 2019- 16:05 Schneider Electric rilascia EcoStruxure Power 2.0: certificazioni ISO, rispetto dei più recenti standard di cybersecurity, protezione degli asset energetici critici con il monitoraggio termico

(Stezzano, 7 febbraio 2019) - Stezzano (Bergamo), 7 febbraio 2019 - Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato importanti aggiornamenti per EcoStruxure Power, sistema per la gestione digitale dell’energia che si basa sui migliori prodotti connessi disponibili sul mercato e su software di controllo dedicati, accompagnati da un’offerta di servizi di consulenza.

L’architettura EcoStruxure Power 2.0 è pienamente certificata per gli standard ISO in materia di gestione dell’energia e rispetta gli standard IEC per la cybersecurity. Nuove funzionalità permettono di realizzare sistemi di distribuzione elettrica in media e bassa tensione più semplici, sicuri e potenti, per applicazioni nel settore edifici, industria e data center.

Estensione della certificazione ISO per includere una gestione dei dati in profondità

La nuova architettura EcoStruxure Power ha ottenuto le certificazioni ISO50001, ISO50002 e ISO 50006: è il primo sistema digitale per l’Energy Management che riceve questo riconoscimento di livello internazionale. La conformità a questi standard ISO aiuta i clienti a usare l’energia in modo più efficiente, consentendo di conseguenza risparmi sui costi, grazie alla possibilità di gestire in modo completo i dati energetici.

In linea con lo standard di cybersecurity IEC 62443-4-2

Le applicazioni IoT oggi in uso per la distribuzione elettrica e nei sistemi di controllo industriale richiedono di rispettare gli standard IEC per la cybersecurity. Le soluzioni di controllo edge incluse in EcoStruxure Power sono ai vertici del settore grazie alla compliance con IEC 62334-4-2. Schneider Electric promuove un approccio olistico alla sicurezza, volto a proteggere, valutare, monitorare e gestire i sistemi in uso presso i suoi clienti.

Applicazioni di monitoraggio termico per la prevenzione degli incendi

EcoStruxure Power è una soluzione unica, pienamente integrata “dal sensore all’edge al cloud”; previene gli incendi di origine elettrica monitorando continuamente l’aumento di temperatura nei sistemi in media e bassa tensione. Offre una soluzione più sicura, meno costosa ed affidabile in alternativa alla tradizionale termografia IR. La possibilità di visualizzare trend e alert aiuta ad adottare strategie di manutenzione predittiva.

Analisi rapida degli eventi

Le funzionalità di analisi degli eventi incluse in EcoStruxure Power semplificano e rendono quanto mai rapida l’individuazione della causa di partenza di un problema, grazie a interfacce particolarmente user-friendly. La possibilità di condurre analisi semplici o in profondità sui dati provenienti da tutti i device e la disponibilità di informazioni consolidate migliorano l’affidabilità operativa dei sistemi elettrici.

Soluzioni Microgrid complete

Nel nuovo scenario dell’energia, le microgrid sono fondamentali per supportare le esigenze sempre più elevate di resilienza, sostenibilità e risparmio economico. La nuova architettura EcoStruxure Power utilizza il software dedicato EcoStruxure Microgrid Operation per gestire la rete, le risorse energetiche distribuite (DER) e i sistemi di protezione, migliorando la stabilità e l’efficienza della microrete. Quando si adottano questi sistemi, si può avere una visione completa per il controllo della microgrid usando i software EcoStruxure Power Monitoring Expert e Power SCADA Operation, sia in modalità operativa normale, sia in modalità in isola.

Chi è Schneider ElectricSchneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider è leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema globale, collaboriamo con la più grande comunità di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacità di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro impegno per l’innovazione, la diversità e la sostenibilità permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni momento la nostra promessa: Life Is On. www.se.com/it

Contatti Stampa

Prima Pagina Comunicazione Caterina Ferrara, Cristiana Stradella caterina@primapagina.it; cristiana@primapagina.it02 91 33 98 11