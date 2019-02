27 febbraio 2019- 12:43 Schneider Electric: sicurezza e profitto per l'industria con EcoStruxure Process Safety Advisor

(Stezzano, 27 febbraio 2019) - Stezzano, 27 febbraio 2019 - Schneider Electric, presenta EcoStruxure™ Process Safety Advisor: una piattaforma di sicurezza di processo digitale basata sull’IIoT, comprensiva di servizi, unica nel suo genere e unica sul mercato. Safety Advisor infatti permette ai clienti di visualizzare e analizzare in tempo reale tutti gli eventi pericolosi e i rischi rilevanti per gli asset dell’impresa, l’operatività, le performance aziendali.

Basandosi sull’applicazione EcoStruxure SIF Manager, sviluppata da Schneider Electric per tracciare e validare le performance delle funzioni di sicurezza strumentate (SIF) lungo tutto il ciclo di vita di un impianto. Offre una vista unificata della salute e dello stato di tali funzioni, aiutando a identificare rischi potenziali e possibili impatti sulle performance operative.

Safety Advisor funziona su qualsiasi piattaforma e con sistemi di qualsiasi vendor, estendendo in un modo veramente unico le funzionalità di SIF Manager.

Utilizzando una infrastruttura cloud sicura, Safety Advisor aggrega dati in tempo reale, analytics, informazioni provenienti da più siti e aree geografiche in una singola interfaccia utente; in questo modo i clienti possono crearsi un profilo di rischio accurato, esteso a tutta la “superficie” dell’impresa, in tempo reale.

Safety Advisor, inoltre, permette di individuare la necessità di azioni correttive consultando delle dashboard di facile comprensione che danno conto di performance e indicatori chiave dello “stato di salute” della security; l’intero processo è documentato utilizzando un tool di audting SIF incorporato, che supporta il cliente nel rispettare le normative di sicurezza.

Una soluzione di safety unica, che migliora le decisioni operative e di business

Safety Advisor è la sola soluzione sul mercato che contestualizza e consolida i rischi operativi passati, presenti, futuri e i dati sulle performance di tutta l’impresa, anche su più siti e diverse aree geografiche. Le informazioni visuali, le statistiche, le analisi sulle performance passate e presenti migliorano la capacità decisionale e aiutano proprietari, manager e operatori a mitigare i rischi, prima che si trasformino in gravi incidenti di sicurezza.

In primo luogo, Safety Advisor digitalizza e analizza i dati locali provenienti dai sistemi di sicurezza esistenti, dai sistemi di controllo di processo e dagli altri livelli di protezione – e monitora accuratamente gli scostamenti tra le performance di progetto e quelle attuali. Offre poi informazioni contestuali sui rischi operativi passati, presenti e futuri su condizioni operative in tempo reale.

Dopo di che, Safety Advisor aggrega i dati provenienti da ogni sito produttivo in una piattaforma cloud sicura, che si presenta con una unica interfaccia ricercabile, che offre una vista dinamica sui rischi operativi a livello enterprise. Gli utenti possono scalare in modo granulare la vista per visualizzare i rischi legati a singoli siti, unità di processo, pericoli ambientali, livelli di protezione, integrità dei device di sicurezza

Safety Advisor permette ai clienti di capire i loro rischi nel giro di pochi minuti e di agire in modo deciso per ottenere migliori risultati di business.

Per maggiori informazioni sui servizi di sicurezza di Schneider Electric: https://www.schneider-electric.com/en/work/services/field-services/industrial-automation/safety-services/industrial-safety.jsp.

Schneider ElectricSchneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider è leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema globale, collaboriamo con la più grande comunità di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacità di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro impegno per l’innovazione, la diversità e la sostenibilità permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni momento la nostra promessa: Life Is On. www.se.com/it

CONTATTI PER LA STAMPA

Prima Pagina Comunicazione Caterina Ferrara, Cristiana Stradella caterina@primapagina.it; cristiana@primapagina.it02 91 33 98 11