24 gennaio 2019- 12:06 Schneider Electric: una ricerca misura i benefici concreti della trasformazione digitale nell'energia e nell'automazione

(Stezzano, 24 gennaio 2019) - I numeri parlano chiaro: fino all’80% di risparmi in CapEx, addirittura 85% per l’OpEx. Analizzati 230 progetti realizzati da clienti dell’azienda negli ultimi cinque anni. Lo studio presentato durante il World Economic Forum di Davos.

Stezzano (Bergamo), 24 gennaio 2019 - Schneider Electric, il leader globale nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha presentato nel corso del World Economic Forum di Davos lo studio Global Digital Transformation Benefits Report 2019, che presenta prove concrete del potenziale sprigionato dalla digitalizzazione in ambito industriale, commerciale e nel settore pubblico. Le prove sono gli estesi e quantificabili vantaggi di business individuati analizzando 230 progetti che Schneider Electric ha completato con suoi clienti di ben 41 paesi negli ultimi cinque anni – tutti realizzati impiegando l’architettura e piattaforma EcoStruxure™ proposta dall’azienda.

L'obiettivo di questo report è dare ai lettori un quadro di riferimento utile e realistico sul potenziale della trasformazione digitale nell’ambito della gestione dell’energia e dell’automazione.

I vantaggi individuati sono classificati in tre categorie, tutte essenziali per la competitività: spese in conto capitale (CapEx), spese operative (OpEx), e vantaggi relativi a sostenibilità velocità e performance. Lo studio prende in considerazione quattro settori chiave dell’economia: edifici, data center, industria manifatturiera e infrastrutture – accomunati dall’essere interessati da un percorso di trasformazione che cambierà radicalmente il modo in cui viviamo, lavoriamo, trascorriamo il nostro tempo.

I dati presentati nel report archiviano le preoccupazioni di chi teme che la trasformazione digitale sia una scelta costosa in termini di CapEx, che richiede l’adozione di nuovi sistemi e una complessa integrazione nei processi esistenti. I progetti presi in esame nel resto dimostrano che è vero l’opposto.

• Infatti, lo studio dimostra che, ad esempio, la digitalizzazione dei processi di progettazione può far risparmiare in media il 35% incidendo sulle spese in conto capitale e sull’ottimizzazione dei tempi. • Inoltre, i costi per la messa in opera di nuovi sistemi e componenti possono ridursi in media del 29%.

La digitalizzazione - sfruttando l’Internet of Things - può portare a risparmi significativi sulle spese operative, migliorando in modo concreto efficienza, affidabilità, sicurezza e sostenibilità.

• Le aziende e le organizzazioni coinvolte nello studio riferiscono di un risparmio medio del 24% sui consumi di energia, come risultato di progetti di digitalizzazione.

In ambito industriale, la trasformazione digitale permette di fare di più con meno: produrre di più con meno energia, meno materiali, meno ore lavorative.

• Una maggiore produttività (fino al 50%) deriva dalle efficienze create in termini di gestione dell’energia e dell’automazione su tutta la catena del valore, con le più diverse applicazioni: dal tracciamento del prodotto basato sull’IoT all’automazione delle linee produttive

Dal report emerge una visione più ampia del potere che si può sprigionare dalla trasformazione digitale nella gestione dell’energia e nell’automazione. Quando le aziende digitalizzano entrambi, questi lavorano insieme e producono valore ancora più grande.

“La trasformazione digitale è l’unico modo per creare coerenza ed efficienza in un’impresa. Tecnologie come l’Internet of Things, l’intelligenza artificiale, big data e analytics stanno già producendo innovazione, risultati, vantaggio competitivo” ha dichiarato Jean-Pascal Tricoire, Presidente e CEO di Schneider Electric. “Il nostro studio evidenzia che molte aziende e organizzazioni hanno bisogno di qualcuno in cui riporre fiducia per gestire questa complessità e liberare il pieno potenziale della trasformazione digitale. Le nostre tecnologie, basate su EcoStruxure, sfruttano il potere della digitalizzazione, permettendo ai nostri clienti di diventare più efficienti, sicuri, affidabili, connessi, sostenibili: in poche parole, i leader della nuova economia digitale”.

Decenni di esperienza nella trasformazione digitale

Schneider Electric ha iniziato il suo percorso di trasformazione digitale diversi anni fa. Nel 2009, l’azienda ha presentato EcoStruxure™, la sua architettura e piattaforma abilitata all’IoT, plug & play, aperta e interoperabile.

Oggi, questa piattaforma è ottimizzata per sfruttare al meglio il cloud e i servizi digitali; produce valore aggiunto in termini di sicurezza, affidabilità, efficienza, sostenibilità e connettività.

EcoStruxure™ sfrutta l’evoluzione tecnologica di IoT, mobility, sensorisica, cloud, analytics, cybersecurity per creare innovazione a tutti i livelli: prodotti connessi, sistemi di controllo, applicazioni, analytics e servizi. EcoStruxure è già impiegata in più di 480.000 siti; gode del supporto di un ecosistema composto da oltre 20.000 sviluppatori e system integrator ; connette più di 1.600.000 asset gestiti tramite gli oltre 40 servizi digitali disponibili. Grazie a EcoStruxure, il 45% delle vendite di Schneider Electric nel 2017 è stato generato da soluzioni legate all’IoT.

