10 luglio 2018- 09:53 Schneider Electric: un'offerta di cybersecurity end-to-end per gli operatori di servizi essenziali secondo la direttiva NIS

(Stezzano, Bergamo, 10 luglio 2018) - - Una proposta completa in ambito cybersecurity per gli impianti industriali di rilevanza strategica, a disposizione degli operatori interessati dal D.L. 65/2018 che ha recepito la direttiva europea nel nostro ordinamento

- Un approccio olistico che integra servizi, soluzioni e competenze specializzate per offrire una protezione basata su situational awareness and protection, nel rispetto delle esigenze di continuità produttiva

Stezzano (Bergamo), 10 luglio 2018 - Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, è pronta a supportare gli operatori industriali di rilevanza strategica che devono ottemperare alle indicazioni contenuti nella direttiva europea NIS (Network and Information Systems security) recepita in Italia dal D.L. 65/2018, in vigore dal 26 giugno scorso.

La normativa individua tra i soggetti che devono adeguare reti e sistemi per la protezione da attacchi informatici gli operatori di numerosi settori: energia, trasporti, fornitura e distribuzione di acqua potabile, banche e servizi finanziari, sanità, infrastrutture digitali – nonché fornitori di servizi cloud, motori di ricerca e piattaforme di e-commerce.

Schneider Electric è da sempre al fianco del mondo industriale e delle infrastrutture e le accompagna nel percorso di trasformazione digitale proponendo un approccio olistico al tema della sicurezza, che consenta di sfruttare al 100% le opportunità della digitalizzazione garantendo la protezione di dati, sistemi e processi critici. L’azienda offre una gamma di servizi e soluzioni che comprendono l’intero processo di messa in sicurezza, attivati a partire da un attento assessment individuale che identifica lo stato attuale di reti e sistemi di ogni azienda rispetto alla loro possibile vulnerabilità e “superficie di attacco”.

Professionisti dedicati operano con il cliente per analizzare vulnerabilità e gap da colmare per rientrare nelle indicazioni degli standard applicabili, creando una roadmap che, sulla base degli obiettivi individuati, supporta la definizione di policy e procedure, definisce e progetta le architetture in grado di offrire i livelli di cybersecurity richiesti, implementa le soluzioni necessarie e accompagna l’azienda nella “lotta senza quartiere” alle minacce informatiche, che sono in rapida e costante evoluzione, attraverso azioni di aggiornamento e manutenzione.

Punto di forza della proposta Schneider Electric è l’apertura: infatti le soluzioni per la digitalizzazione in ambito industriale e infrastrutture si inquadrano nella piattaforma e architettura di sistema EcoStruxure, che è abilitata dall’IoT e aperta all’integrazione con vendor e sistemi di terze parti, adottando protocolli e standard condivisi. Anche in situazioni eterogenee, caratterizzate dalla compresenza di diversi sistemi, Schneider Electric è in grado di offrire le proprie competenze e creare una protezione completa e in linea con la normativa.

Quando si parla di cybersecurity, il fattore umano è altrettanto importante del fattore tecnologico: aumentare e mantenere il livello di sicurezza di reti e sistemi è possibile solo se tutti coloro che operano nel quadro di aziende e sistemi essenziali hanno una conoscenza, imprescindibile, di comportamenti e pratiche da seguire. Schneider Electric offre quindi ai clienti anche azioni di formazione generale e training specializzato, sempre creati su misura, basati su esperienze e best practice maturate sul campo nel lavoro quotidiano con l’industria, nell’intreccio fra tecnologie digitali e operative.

Per ulteriori informazioni sui servizi di Cybersecurity di Schneider Electric visitare il sito: www.schneider-electric.it

Chi è Schneider ElectricSchneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider è leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema globale, collaboriamo con la più grande comunità di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacità di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro impegno per l’innovazione, la diversità e la sostenibilità permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni momento la nostra promessa: Life Is On. www.schneider-electric.it

