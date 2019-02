25 febbraio 2019- 18:31 SEAT Minimó, la concept car destinata a rivoluzionare la mobilità

SEAT sta facendo passi da gigante nella propria strategia di micromobilità urbana con la presentazione di Minimó al Mobile World Congress di quest'anno, una concept car che è stata sviluppata come piattaforma per la mobilità, che rappresenta la vision della casa automobilistica per la mobilità urbana di domani.

Alla conferenza stampa di questa mattina, il presidente di SEAT Luca de Meo ha spiegato come "La SEAT Minimó sia stata appositamente progettata per adattarsi alle piattaforme di mobilità che daranno forma al futuro della guida in città, dove il traffico sarà limitato e solo pochi operatori saranno in grado offrire mobilità", aggiungendo poi: "Questa è la soluzione che le società di car sharing stavano aspettando, un modello che sarà fondamentale per migliorare la redditività di questo tipo di aziende. Il concept che presentiamo oggi risponde perfettamente alle esigenze delle città e dei fornitori di servizi di carsharing."

Il meglio di un'automobile e di una motoLa Minimó è stata sviluppata combinando il meglio di due mondi: la sicurezza e il comfort di un'automobile con l'agilità e la facilità di parcheggio di una motocicletta. Questa concept car elettrica al 100%, in grado di ospitare due passeggeri in tutta comodità, è equipaggiata con un sistema integrato di sostituzione della batteria, che consente di caricare completamente il veicolo in pochi minuti e offre un'autonomia di oltre 100 chilometri. Poiché queste vetture non si affidano ai punti di ricarica, questo innovativo sistema consente di ridurre efficacemente del 50% i costi operativi del car sharing.

Con 2,5 metri di lunghezza e 1,24 metri di larghezza, l'auto occupa 3,1 metri quadrati di spazio contro i 7,2 metri quadrati di un'automobile normale, riducendo considerevolmente l'impronta ambientale in città. Le Minimó possono essere parcheggiate in un'area destinata alle motociclette, e in una corsia di marcia potranno procedere affiancate in uno spazio in cui normalmente può passare solo un'automobile di medie dimensioni.

"La Minimó è anche un veicolo iperconnesso con tecnologia 5G integrata in grado di fornire all'utente un'esperienza digitale comoda e fluida basata sulla chiave digitale di accesso e su Android Auto™ wireless sul display dell'auto, senza che gli utenti debbano connettere il proprio smartphone ad alcun cavo o presa. Tra le altre funzioni disponibili, l'auto è in grado di riconoscere se il guidatore ha 16 o 18 anni e adattare la propria velocità massima a 45 o 90 km/h. Inoltre, con Google Assistant su Android Auto, gli utenti possono tenere gli occhi sulla strada e le mani sul volante mentre usano la voce per rimanere connessi, ottenere facilmente risposte, gestire attività e controllare i media", ha spiegato de Meo durante la conferenza stampa.

In questo senso, e quale principale innovazione per il miglioramento dell'esperienza dell'utente della SEAT Minimó, SEAT e Android Auto hanno collaborato per realizzare una connettività completa e intuitiva, in cui l'utente possa facilmente chiamare numeri di telefono, leggere e rispondere ai messaggi di testo e utilizzare sul display del veicolo le app supportate per la navigazione, i media e le comunicazioni.

La migliore amica della cittàCon una concept car come la Minimó, SEAT punta a ridurre l'impronta ambientale dei veicoli nelle aree urbane. Con questo obiettivo, la casa automobilistica sta lavorando al fianco delle amministrazioni comunali per conoscerne le opinioni e rispondere alle loro esigenze specifiche.

Grazie a questo sforzo congiunto, SEAT valuterà le possibilità di integrare le proposte delle amministrazioni pubbliche nello sviluppo del veicolo al fine di offrire soluzioni mirate a uno scopo condiviso: migliorare la mobilità urbana.

Alla guida della strategia di mobilità del Gruppo VolkswagenDopo il lancio dello scooter e-kick eXS con tecnologia SEGWAY e con la presentazione internazionale della concept car Minimó, SEAT è stata scelta come marchio leader all'interno del Gruppo Volkswagen per definire la strategia e offrire prodotti orientati alla micromobilità urbana.

Secondo Luca de Meo, "la micromobilità, caratterizzata da brevi spostamenti sotto i 10 chilometri, rappresenta oggi circa il 60% della mobilità totale. È un business ad elevato potenziale per un fornitore di mobilità come quello che intendiamo diventare. La nostra mission è proporre idee e creare prodotti pensati per i viaggi a breve distanza. Il Gruppo Volkswagen e i suoi diversi marchi adotteranno le nostre soluzioni in tutto il mondo. SEAT è nella posizione migliore per guidare questa strategia, in primo luogo grazie al nostro contesto urbano in una città metropolitana come Barcellona e in secondo luogo, perché questa città ha una lunga tradizione nel design e nella produzione delle due ruote."

Un centro di eccellenzaper lo sviluppo di software creato da SEAT: dall'analogico al digitaleAl fine di adattarsi a un contesto improntato sul cambiamento e affrontare con successo la trasformazione digitale dell'azienda, SEAT ha annunciato la creazione, nel 2019, di una propria software house che mira a rafforzare la rete di successo dei centri di sviluppo software dell'IT del Gruppo Volkswagen.

Questo nuovo centro di eccellenza impiegherà oltre 100 specialisti e lavorerà su due filoni principali all'interno di SEAT e del Gruppo Volkswagen. Da un lato, cercherà di continuare a promuovere la trasformazione digitale delle soluzioni IT a livello di gruppo e ad aumentare l'efficienza attraverso la digitalizzazione dei processi. Dall'altro, mirerà a rafforzare nuovi modelli di business basati su nuovi concetti di mobilità, connettività e digitalizzazione dell'automobile, con particolare attenzione a SEAT.

L'azienda è alla ricerca dei migliori talenti sia all'interno che all'esterno per contribuire a posizionare questo centro come punto di riferimento di eccellenza della digitalizzazione a Barcellona.

Il Metropolis:Lab di Barcellona sarà integrato nel nuovo centro e continuerà a innovare e ricercare soluzioni per una migliore mobilità. Altre società indipendenti di SEAT come XMOBA lavoreranno in questa nuova sede per sfruttare tutte le possibili sinergie. Luca de Meo ha dichiarato che "questo nuovo centro, con sede a Barcellona, conferma l'impegno dell'azienda a trasformarsi da semplice casa automobilistica in fornitore di servizi di mobilità".

La '5G Connected Car' per le strade di Barcellona Come parte del progetto 5G di Barcellona, che mira a promuovere la città come una delle capitali europee di riferimento della tecnologia 5G, SEAT e Telefónica hanno implementato il progetto pilota '5G Connected Car'.

Il progetto '5G Connected Car' consente la comunicazione tra il veicolo, l'infrastruttura circostante e altre auto ed è un primo passo verso il raggiungimento di una guida cooperativa e autonoma. La vettura viene ora testata sulle strade di Barcellona per raccogliere dati e lavorare sul suo piano di sviluppo della sicurezza mentre si muove per la città.

Rafforzare l'ecosistema della connettivitàEssendo la prima casa automobilistica europea a offrire un'app (la SEAT DriveApp) compatibile con Android Auto, la SEAT presenterà un'Arona con Android Auto tra i padiglioni 1 e 2 del Mobile World Congress. Android Auto è il modo più semplice per utilizzare il telefono in auto. Adatto sia per lo schermo del telefono che il display della tua auto, Android Auto è stato progettato pensando alla sicurezza e alla praticità.

Ulteriori informazioni specifiche sulla SEAT Minimó sono disponibili al seguente link: https://www.seat-mediacenter.com/newspage/allnews/company/2019/SEAT-Minimo-A-vision-of-the-future-of-urban-mobility.html

SEAT è l'unica azienda a progettare, sviluppare, produrre e commercializzare automobili in Spagna. Membro del Gruppo Volkswagen, la multinazionale ha sede a Martorell (Barcellona), esporta l'80% dei suoi veicoli ed è presente in oltre 80 Paesi su cinque continenti. Nel 2018, SEAT ha venduto 517.600 auto, il migliore risultato del marchio nei 68 anni della sua storia.

Il Gruppo SEAT impiega più di 15.000 professionisti e dispone di tre impianti di produzione: Barcellona, El Prat de Llobregat e Martorell, dove produce con grande successo i popolari modelli Ibiza, Arona e Leon. Inoltre, l'azienda produce i modelli Ateca e Toledo nella Repubblica Ceca, Tarraco in Germania, Alhambra in Portogallo e Mii in Slovacchia.

La multinazionale dispone di un Centro Tecnico operante come hub di competenze che riunisce 1.000 ingegneri impegnati nello sviluppo dell'innovazione per il più grande investitore industriale spagnolo nel campo della ricerca e sviluppo. SEAT include già la più recente tecnologia di connettività nella sua gamma di veicoli ed è attualmente impegnata nel processo di digitalizzazione globale dell'azienda per promuovere la mobilità del futuro.

