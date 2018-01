Sedus Future Proof - Soluzioni per l'ufficio del futuro

- Nessuna questione tiene occupati gli imprenditori quanto l'organizzazione dei processi creativi e basati sulla conoscenza all'interno della propria azienda. Mentre in ambito produttivo da molto tempo si punta sulla totale automazione, negli uffici l'approccio è incerto. La stampa specializzata è invasa da concetti arditi e modaioli come l'"office 4.0" che, a un esame più attento, si rivelano solo visioni male interpretate e di scarsa utilità.

In realtà la questione è piuttosto semplice e alla portata: la competitività dipende in tutto e per tutto dal potenziale di idee dei collaboratori. È qualcosa che prende vita nelle loro menti e solo dopo il "collega" computer può essere di aiuto. Per chi riesce a emergere, i fattori decisivi sono creatività, comunicazione, rapidità ed efficienza.

Le persone con le loro idee sono il capitale produttivo più prezioso che guida il successo dell'azienda. Il passaggio dal lavoro manuale a quello intellettuale è un processo inarrestabile e il cambio generazionale all'interno degli uffici rappresenta una delle questioni cruciali.

La sfida consiste nel trattenere i collaboratori capaci e accoglierne di nuovi, facendo convivere il vecchio e il nuovo, un know how maturo con fonti di conoscenza che attingono all'era digitale, creando un universo di apprendimento in grado di sprigionare la creatività. In questo senso è fondamentale creare condizioni perfette dal punto di vista ergonomico, che consentano di lavorare in modo sano cambiando postura da seduti a in piedi e ricorrendo a concetti di organizzazione degli spazi che favoriscano la comunicazione e il movimento.

Questi "uffici del benessere", in passato introdotti soprattutto nei settori più innovativi, oggi sono presenti anche in aziende del tutto "normali". Nella competizione per aggiudicarsi i migliori talenti non è più tanto l'attrattiva del marchio ad esercitare un ruolo decisivo, quanto quella del posto di lavoro.

In veste di pioniere in campo tecnologico ed esperto di arredi per ufficio, Sedus dedica grande importanza all'"ufficio del futuro" tramite attività di osservazione e ricerca di mercato, concentrandosi soprattutto sui temi che riguardano la società della conoscenza e gli universi di apprendimento.

Holger Jahnke, della direzione marketing e vendite, afferma: "Lavoriamo a stretto contatto con i ricercatori di trend che traggono informazioni anche da discipline complementari, come la pedagogia, la ricerca in campo neurologico, la psicologia, la ricerca sperimentale, la comunicazione, l'architettura e il design, analizzando numerosi studi condotti a livello regionale, nazionale e globale. I risultati sono esposti in modo chiaro nella nostra pubblicazione gratuita Sedus INSIGHTS."

I prodotti Sedus nascono nel proprio centro di ricerca e sviluppo che, per le innovazioni importanti, si avvale della collaborazione di esperti di ergonomia. Holger Jahnke: "Gli arredi sicuri nel tempo devono essere flessibili e "intelligenti". Gran parte dei sistemi di tavoli e armadi sono sempre dotati di una struttura modulare e, in caso di necessità, consentono di realizzare nuove configurazioni con il semplice acquisto di pochi pezzi aggiuntivi. In tal modo si ottengono allestimenti di base ergonomici e con una lunga durata di utilizzo, combinabili con sedute girevoli efficienti e facili da regolare e ideali anche per le postazioni a personale alternato."

Sedus Future Proof offre informazioni e suggerimenti per aiutarvi nelle vostre scelte

Holger Jahnke: "Oggi Sedus figura tra le aziende leader a livello internazionale nel settore degli arredi per ufficio, in grado di fornire soluzioni complete. Il marchio Sedus è sinonimo di innovazione, tecnologia e gusto estetico, arricchendo continuamente l'"ambiente ufficio" con nuove idee di prodotto e concetti al passo con i tempi. Chi sceglie i prodotti Sedus per la propria azienda si aggiudica una gamma di arredi pregiati "made in Germany". Non solo: Sedus è un marchio affermato a livello internazionale rappresentato in oltre 50 paesi. Conosciamo le evoluzioni del mercato e aiutiamo le aziende a scegliere investimenti sicuri nel tempo. Questo presuppone sia un'analisi dei processi e dei metodi di lavoro, sia la comprensione dell'identità e degli obiettivi dell'azienda interessata. Solo successivamente avviene la progettazione su misura, che comprende, naturalmente, anche le istruzioni per l'utente, i servizi, le garanzie di prodotto e post-vendita.

Questo pacchetto completo prende il nome di "Sedus Future Proof", che significa consulenza professionale, prestazioni complete, prodotti di lunga durata e la sicurezza di disporre, oltre che di arredi belli, anche di un'ottima organizzazione del proprio ufficio.

