16 settembre 2019- 12:20 Seguire l’Inter è sempre più facile e conveniente con Locauto Rent

(Milano, 16 Settembre 2019) -

L’azienda rinnova il suo legame con i tifosi nerazzurri

e lancia WeMoveYourPassion

Milano, 16 Settembre 2019 – In occasione del Derby di Milano, LocautoRent, società italiana leader del noleggio auto e Premium Partner di FC Internazionale, ha rinnovato la convenzione dedicata a tifosi, abbonati e soci Inter Club per il noleggio auto, furgoni e minivan nove posti, in Italia e all’estero.

Servizi e tariffe decisamente vantaggiose per seguire la propria squadra del cuore in occasione dei match casalinghi e in trasferta, che potranno essere sfruttati anche per tutti i viaggi di lavoro e tempo libero dei tifosi nerazzurri.

Per informazioni e prenotazioni è sufficiente consultare la sezionepartnership sul sito locautorent.com, contattare il call center al numero +39 02 43.02.03.17 oppure scrivere a info@locautorent.it.

“Siamo molto contenti di essere ancora al fianco dei tifosi nerazzurri - ha dichiarato Raffaella Tavazza, Vice President di Locauto Rent – e far vivere loro l’esperienza unica del viaggio verso la propria passione con soluzioni di mobilità flessibili e convenienti. Un’intensità sportiva che abbiamo deciso di racchiudere nel nuovo claim “WeMoveYourPassion”.

