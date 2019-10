25 ottobre 2019- 17:13 SERIE A: FIORENTINA – LAZIO ROVENTE SECONDO I BOOKIES

(Roma, 25 ottobre 2019) - Le due squadre pronte a sfidarsi per smuovere la rispettiva classifica di serie A. La bilancia di Planetwin365 pende a favore dei Viola, ma le quote predicono un incontro infuocato fin dai primi minuti di gioco

Fiorentina – Lazio chiuderà la nona giornata di serie A, al Franchi va in scena un match tra due squadre che, pur con percorsi diversi, si ritrovano attualmente appaiate in classifica con 12 punti ciascuno. La settimana scorsa sia i Viola sia i biancocelesti hanno ottenuto un solo punto dai rispettivi impegni in campionato (0-0 contro il Brescia, 3-3 contro l’Atalanta). In più la Lazio arriva dall’amara rimonta last minute di Glasgow, che ha regalato al Celtic il primato solitario nel Gruppo E di Europa League, relegando Inzaghi Co. in una scomoda terza posizione.

Per questi motivi i quotisti di Planetwin365 prevedono un match fin da subito movimentato in quel di Firenze: al momento la vittoria della Fiorentina si gioca a 2,50, mentre il successo biancoceleste vale 2,84 volte la posta. Probabile, secondo gli analisti, chegià nei primi 15’ lapartita si sblocchi a favore di una delle due formazioni (2,87) e, stando alle quote, il più vicino ad aprire le danze è Ciro Immobile (5,00 la quota come primo marcatore per l’attuale capocannoniere della Serie A). A proposito di gol, i quotisti ne prevedono almeno 2 (Over 1,5 a 1,18) ma non è da escludere che si vada sulla falsariga dell’ultimo 3-3 della Lazio (Over 2,5 a 1,68).

Subito dietro Immobile, occhi puntati anche su Federico Chiesa e Riccardo Sottil entrambi a quota 3,15 come marcatori per la Fiorentina. Equilibrio abbastanza serrato che, tuttavia, pende leggermente a favore dei padroni di casa anche in virtù della scìa positiva dopo le incertezze di inizio campionato. Nella stessa direzione anche il parere dei tifosi, per il 38% schierati con la Fiorentinacontro il 33% a favore della Lazio.

